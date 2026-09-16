Seguridad

Rescatan a Personas Secuestradas y Hallan un Muerto en Bodega de León, Guanajuato

Fueron vecinos quienes escucharon los gritos de auxilio y llamaron a los números de emergencia

En esta bodega es donde estaban las personas privadas de su libertad.Foto: N+

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Policías liberan a hombres secuestrados tras alerta de vecinos. Encuentran a una persona fallecida.

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Rescatan a Personas Privadas de la Libertad y Hallan un Muerto en León Guanajuato