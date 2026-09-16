Rescatan a Personas Secuestradas y Hallan un Muerto en Bodega de León, Guanajuato

Durante los primeros minutos del día, elementos de varias corporaciones se movilizaron a la colonia Cerrito de Jerez en León para rescatar a varios hombres que se encontraban presuntamente privados de la libertad. Encuentran a otra persona sin vida al interior.

De acuerdo con los primeros reportes por parte de los elementos de Seguridad, los hechos ocurrieron en una bodega ubicada sobre la calle Cerro de San Miguel, cuando vecinos escuchaban a dos personas que pedían auxilio desde el interior del inmueble.

Las víctimas gritaban al parecer que se encontraban privadas de su libertad, por lo que los colonos, no dudaron en llamar a los números de emergencia, siendo policías de León quienes acudieron y localizaron la bodega.

De inmediato vieron a una persona con heridas de arma blanca, misma que estaba inconsciente, y también encontraron a otros tres hombres con heridas punzocortantes.

Por su parte, los paramédicos, al llegar, evaluaron a los lesionados, quienes fueron trasladados para su atención, mientras confirmaban que otro hombre al interior ya no contaba con signos vitales.

En el lugar, los elementos de la Guardia Nacional, del Ejército y de la Fiscalía confirmaron que al momento del rescate, no había más personas, por lo que no hubo detenidos.