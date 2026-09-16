Golpean con Tubos a Trabajadores en Puente de la Virgen en Monterrey, NL

Un trabajador de la construcción del ‘Puente de la Virgen’ fue atacado con tubos y herramientas por un grupo de hombres que ingresaron a este punto. Los hechos generaron el despliegue de autoridades hasta la avenida Constitución, en Monterrey, Nuevo León.

Según los propios empleados, las agresiones ocurrieron cuando un grupo de entre 10 y 15 hombres ingresó a esta construcción. Los presuntos responsables habrían tomado diversas herramientas y habrían comenzado a agredir a cuatro de los trabajadores.

Luego de cometer estas agresiones, los presuntos responsables huyeron de este sitio. Compañeros de los trabajadores afectados de inmediato solicitaron el apoyo de autoridades de seguridad y auxilio para atender a una de las víctimas, quien presentaba diversas heridas.

Hasta este lugar llegaron elementos de Fuerza Civil y de la Cruz Roja Mexicana, quienes comenzaron a brindarle atención médica al trabajador que resultó herido. Paramédicos señalaron que la víctima presentaba varias heridas en la cabeza, por lo que comenzaron a valorarla en el sitio, sin necesidad de ser trasladada a un centro médico.

Elementos de Fuerza Civil comenzaron con un despliegue cerca de esta construcción para tratar de dar con los responsables. Hasta el momento se desconoce cuál fue el motivo de este ataque, por lo que las autoridades ya se encuentran investigando esta situación.