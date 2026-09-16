Seguridad

Golpean con Tubos a Trabajadores en Puente de la Virgen en Monterrey, NL

Las víctimas se encontraban laborando en esta construcción, sobre la avenida Constitución

Puente de la VirgenAutoridades ya investigan la agresión en el Puente de la Virgen. Foto: N+

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