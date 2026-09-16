Niño Sufre Amputación de Dedo en Primaria de Bermejillo, Durango

Un niño de un año y 10 meses de edad sufrió la amputación de un dedo de la mano derecha y fue ingresado a la Clínica 51 del IMSS, en Gómez Palacio, Durango, donde recibe atención médica.

El accidente ocurrió la mañana de este lunes al interior de la escuela primaria Centenario, ubicada en Bermejillo, municipio de Mapimí. El menor acompañaba a su madre, quien acudió al plantel para dejar a otro de sus hijos a clases, cuando sujetó el marco de una puerta justo en el momento en que esta se cerró.

Debido a la lesión que sufrió, el niño recibió atención inicial en un hospital de Bermejillo y posteriormente fue trasladado al hospital, donde permanece bajo observación médica.

Hasta el momento, se espera que las autoridades correspondientes determinen las circunstancias en las que ocurrió el accidente dentro del plantel educativo.