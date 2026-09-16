Accidentes

Niño Sufre Amputación de Dedo en Primaria de Bermejillo, Durango

El menor de un año y 10 meses sujetaba el marco de la puerta cuando esta se cerró

Niño Sufre Amputación de Dedo en Primaria de Bermejillo, DurangoEl menor fue trasladado a la clínica 51 del IMSS. Foto: N+

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