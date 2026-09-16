Seguridad

Investigan Robo de Energía Eléctrica en Puebla para la Minería de Criptomonedas

El caso cobró relevancia después que aseguraron más de mil equipos de criptominería, además de infraestructura eléctrica y de comunicaciones

Descubireron granjas de criptomonedas en Juan Galindo y Tlaola.Descubireron granjas de criptomonedas en Juan Galindo y Tlaola. Foto: Minuto a Minuto Comunicación

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Continúa la investigación en Puebla por presunto robo de energía en granjas de criptomonedas. Aseguran 1,032 equipos en Tlaola.

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