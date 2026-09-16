Investigan Robo de Energía Eléctrica en Puebla para la Minería de Criptomonedas

En Puebla sigue abierta la investigación por las dos granjas de criptomonedas ubicadas en los municipios de Juan Galindo, el año pasado, y recientemente en Tlaola.

Francisco Sánchez González, vicealmirante y Secretario de Seguridad Pública aseguró que los dos predios son particulares, agregó que continúa coadyuvando con la Fiscalía General de la República sobre los equipos hallados en la Sierra Norte y que estarían conectados para el robo de la electricidad.

En este tema, el gobernador Alejandro Armenta Mier, dijo que seguirán atentos al deslinde de responsabilidades. Mientras que el Congreso de Puebla dio a conocer que no llamará, por ahora, a comparecer al presidente municipal de Tlaola, Simón Garrido Morgado, tras el hallazgo de una mega-granja de criptomonedas en la Sierra Norte de Puebla.

El presidente de la junta de gobierno y coordinación política, Pável Gaspar Ramírez, señaló que el poder legislativo no es la autoridad encargada de investigar el caso y que esperará los resultados de las indagatorias. Aclaró que, si la autoridad ministerial solicita formalmente la comparecencia del alcalde, el congreso atenderá la petición.

El caso cobró relevancia después que autoridades federales aseguraron 1,032 equipos de criptominería en un inmueble de Tlaola, además de infraestructura eléctrica y de comunicaciones.

Las investigaciones se concentran en determinar cómo se abastecía de electricidad el inmueble y si existía una conexión irregular para sustraer energía de la red.

La minería de criptomonedas no constituye por sí misma el delito investigado. El posible ilícito está relacionado con el presunto robo de energía eléctrica.

Con información de N+

JAPR