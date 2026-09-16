Seguridad

Apuñalan a Hombre Durante Festejos Patrios en Piedras Negras, Coahuila

Una persona resultó lesionada durante una riña en las canchas deportivas de la Macroplaza

Apuñalan a Hombre Durante Festejos Patrios en Piedras Negras, CoahuilaHasta el momento se desconocen si hay personas detenidas. Foto: N+

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Hombre Apuñalado Durante Festejos Patrios en Piedras Negras