Apuñalan a Hombre Durante Festejos Patrios en Piedras Negras, Coahuila

Un hombre fue lesionado con arma blanca durante la noche del grito de independencia luego de una riña en las canchas deportiva de la Macroplaza en Piedras Negras.

De acuerdo con un video que se compartió en redes sociales, un grupo de hombres, varios de ellos con playeras de color naranja, protagonizó un altercado dentro de la cancha.

La situación subió de tono y tuvo que intervenir personal de seguridad para controlar a los involucrados. En las imágenes se observa cómo un hombre es sometido y retirado del lugar entre elementos de seguridad y civiles.

Testigos en el lugar señalan que habría sido lesionado con una navaja durante la pelea, aunque esta versión no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

Hasta el momento, se desconoce el motivo de la riña y el estado de salud del lesionado, así como si hubo personas detenidas. Se espera que en las próximas horas Seguridad Pública Municipal brinde información oficial sobre los hechos.