Seguridad

Someten y Asaltan a Familia Dentro de su Propia Casa en Apodaca, Nuevo León

Sujetos armados y encapuchados irrumpieron en la vivienda y amarraron a los integrantes de la familia para cometer el robo en el fraccionamiento Bosque Real

Policía de Apodaca investiga robo en fraccionamiento Bosque RealElementos de la Policía de Apodaca arribaron a la vivienda para investigar el robo. Foto: N+

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