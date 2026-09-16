Someten y Asaltan a Familia Dentro de su Propia Casa en Apodaca, Nuevo León

Una familia fue sometida y asaltada por un grupo de delincuentes encapuchados y armados en el municipio de Apodaca, Nuevo León. El hecho violento se registró al interior de un domicilio ubicado sobre la calle Jarilla, en su cruce con la calle Chanis, en el fraccionamiento Bosque Real segundo sector.

De acuerdo con lo relatado por las víctimas, al menos dos sujetos desconocidos, cubiertos del rostro, ingresaron a la propiedad y sometieron a la dueña de la casa con sus hijos a punta de pistola. A todos los integrantes de la familia los amarraron de manos y pies con una cinta para posteriormente cometer el robo y huir.

Luego de dar aviso a las autoridades de seguridad, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), peritos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y oficiales de la Policía de Apodaca arribaron al sitio para llevar a cabo el levantamiento de evidencias e iniciar la investigación del caso.

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Las víctimas informaron que los delincuentes se llevaron joyería, celulares, ropa y perfumes; el monto total de lo robado aún no ha sido revelado por las autoridades.

Cabe destacar que, en lo que va de este 2026, al menos tres asaltos similares se han presentado en el municipio de Apodaca, donde las familias, además de perder sus pertenencias, también se quedan con miedo y sensación de inseguridad en sus propias casas.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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