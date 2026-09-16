Rescatan a Dos Ciudadanos Chinos Secuestrados en Puebla; Cayeron en Falsa Oferta Laboral

Dos hombres originarios de China fueron privados de su libertad en México luego de caer en una falsa oferta laboral. Ambos fueron rescatados en el estado de Puebla en donde se logró la detención de Eduardo 'N', quien los custodiaba.

El Consulado de China en México fue notificado respecto al secuestro de un connacional por quien exigían un pago de rescate a sus familiares en el extranjero.

Derivado de las alertas diplomáticas y labores tácticas de campo, se realizó una movilización ministerial por parte de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) este 14 de septiembre de 2026.

Cabe destacar que debido a la barrera del idioma que sus captores no lograron descifrar, los dos hombres de origen chino consiguieron establecer comunicación preventiva con su representación consular, logrando dar información clave para localizarlos.

Con los datos de geolocalización y registros visuales proporcionados, personal de la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión (FEISE) desplegó un operativo en inmediaciones de la Carretera a Valsequillo.

La Fiscalía General del Estado de Puebla rescató ilesos a dos ciudadanos de nacionalidad china que se encontraban privados de su libertad y detuvo en flagrancia a Eduardo N., de 24 años, señalado como quien los custodiaba, como resultado de una intervención derivada de alertas… pic.twitter.com/DV7zwvEg4L — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) September 16, 2026

Las fuerzas de seguridad irrumpieron en el domicilio y posteriormente los agentes investigadores neutralizaron al custodio armado y liberaron a las dos víctimas, quienes permanecían atadas.

De acuerdo con las entrevistas preliminares, ambos agraviados radicaban en Nicaragua y fueron atraídos a territorio mexicano bajo una falsa oferta laboral; sin embargo, al llegar fueron retenidos, despojados de más de 12 mil dólares en efectivo y 60 mil pesos en retiros bancarios, siendo obligados a contactar a sus allegados en el país asiático para exigir mayores sumas económicas.

Durante este operativo capturaron en flagrancia a Eduardo 'N', de 24 años de edad, quien se encontraba custodiando a los extranjeros; además, aseguraron una escopeta calibre 16 con dos cartuchos útiles, un dispositivo de telefonía móvil y el predio habilitado como casa de seguridad.

Eduardo 'N' quedó formalmente retenido a disposición del Ministerio Público especializado, instancia que en el término legal constitucional judicializará el expediente ante el Juez de Control para determinar su situación jurídica.

Con información de N+

MCS