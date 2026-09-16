Seguridad

Rescatan a Dos Ciudadanos Chinos Secuestrados en Puebla; Cayeron en Falsa Oferta Laboral

Dos masculinos de nacionalidad china se encontraban privados de su libertad en inmediaciones de la Carretera a Valsequillo; Eduardo 'N' fue detenido

Eduardo 'N' detenido tras secuestro de dos hombres extranjeros en Puebla.Eduardo 'N' detenido tras secuestro de dos chinos. Foto: FGE Puebla

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Rescatan a dos chinos secuestrados en Puebla. Fueron atraídos por una falsa oferta laboral y despojados de miles de dólares.

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