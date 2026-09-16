Seguridad

Hallan Cuerpo Calcinado dentro de Mochila durante las Fiestas Patrias en Tlaxcala

Policías localizaron a un hombre sin vida en el municipio de Mazatecochco cerca del paraje conocido como Tepetloc, en la zona de la Malinche

Localizan mochila con un cadáver en Mazatecochco, Tlaxcala.Investigan homicidio en Tlaxcala. Foto: Gobierno Municipal Mazatecochco | Ilustrativa

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Durante el Grito de Independencia en Tlaxcala, policías descubren un cadáver calcinado en una mochila en Mazatecochco. La Fiscalía investiga este homicidio.

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