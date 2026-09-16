El cadáver calcinado de un hombre fue localizado dentro de una mochila en el municipio de Mazatecochco, perteneciente al estado de Tlaxcala.

El hallazgo ocurrió mientras autoridades locales daban el Grito de Independencia 2026; el cuerpo se encontraba en el paraje conocido como Tepetloc, en la zona de la Malinche y aproximadamente a un kilómetro de la carretera perimetral.

Policías municipales de Mazatecochco realizaban un recorrido de vigilancia cuando localizaron una mochila negra abandonada, lo cual les pareció sospechoso, por lo que procedieron a inspeccionarla.

Los oficiales encontraron el cadáver que presentaba indicios de haber sido incendiado, por lo que dieron aviso a las autoridades competentes.

Los uniformados acordonaron la zona cercana al paraje de Tepetloc y más tarde arribó el personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala.

Autoridades estiman que la víctima tenía entre 25 y 35 años de edad; sin embargo, hasta el momento permanece en calidad de desconocida. De manera preliminar, se sabe que el hombre portaba cinturón café, chamarra negra, playera amarilla y pantalón de gabardina beige.

Peritos del Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) procesaron el sitio y trasladaron el cuerpo al anfiteatro, donde practicarán estudios necesarios para determinar la causa de muerte y, de ser posible, dar con pistas que puedan estar relacionadas con los responsables.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala inició una carpeta de investigación por homicidio calificado y realiza las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos, identificar a la víctima y determinar las responsabilidades conforme a derecho.

Este caso deja un saldo rojo en la noche mexicana de este 15 de septiembre en el estado de Tlaxcala, por lo que las autoridades reforzarán su seguridad en busca del bienestar de la ciudadanía.

Con información de N+

MCS