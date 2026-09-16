Balacera en Tepito: Ataque en Zona de Mercados Deja 2 Mujeres Muertas

Dos mujeres, que se encontraban conviviendo con más personas, murieron luego de ser agredidas con arma de fuego en la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX), lo que desató la movilización inmediata de los servicios de emergencia.

Los hechos ocurrieron en la zona de mercados, en el cruce de La Rinconada y Toltecas, en el corazón del barrio de Tepito.

De acuerdo con los primeros informes, la balacera ocurrió presuntamente cuando hombres armados llegaron a bordo de una motocicleta y abrieron fuego contra las víctimas, quienes se encontraban conviviendo en grupo con más personas.

Luego del reporte del tiroteo, unidades de emergencia se trasladaron al sitio para brindarles los primeros auxilios, sin embargo, confirmaron el fallecimiento de dos mujeres de entre 25 y 30 años de edad, debido a los impactos de bala.

También se movilizaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Policía de Investigación, quienes realizaron un operativo e investigación en la zona.

En tanto, peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México comenzaron la recolección de evidencias para integrar a las indagatorias.

Hasta el momento no se ha informado si más personas resultaron lesionadas por el ataque a balazos de esta mañana.

SPB