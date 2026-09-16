Seguridad

Balacera en Tepito: Ataque en Zona de Mercados Deja 2 Mujeres Muertas

Servicios de emergencia se trasladaron a la colonia Morelos luego de un ataque a tiros contra un grupo de personas

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Matan a Dos Mujeres Durante Ataque a Balazos en Tepito, CDMX

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