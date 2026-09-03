Seguridad

Balacera en Tepito Deja a Una Madre y a su Hijo Heridos; Así Fue el Ataque Armado en CDMX

Las víctimas fueron alcanzadas por impactos de bala en medio de los puestos semifijos; los agresores no han sido detenidos

La balacera ocurrió en calles de Tepito. Foto: N+La balacera ocurrió en calles de Tepito. Foto: N+
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