Balacera en Tepito Deja a Una Madre y a su Hijo Heridos; Así Fue el Ataque Armado en CDMX
Las víctimas fueron alcanzadas por impactos de bala en medio de los puestos semifijos; los agresores no han sido detenidos
Las víctimas fueron alcanzadas por impactos de bala en medio de los puestos semifijos; los agresores no han sido detenidos
Un ataque armado en calles de la Ciudad de México dejó la tarde de este jueves a una madre y a su hijo heridos. La balacera ocurrió en el barrio de Tepito.
En medio de los puestos semifijos, la madre y su hijo fueron alcanzados por impactos de bala.
El responsable de la agresión, que aún no ha sido identificado, se dio a la fuga tras abrir fuego contra la mujer y el hombre, según los primeros reportes.
Tras el ataque, las víctimas fueron trasladadas por sus familiares hacia un hospital cercano a la zona para recibir atención médica de urgencias.
En tanto, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México mantienen bajo resguardo el lugar del ataque.
AMP