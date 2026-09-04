Localizan un Cuerpo sin Cabeza en Terrenos de Cultivo de Huejotzingo, Puebla

El cuerpo decapitado de un hombre fue hallado en inmediaciones de un terreno de cultivo ubicado en Santa Ana Xalmimilulco, junta auxiliar del municipio poblano de Huejotzingo.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima de aproximadamente 30 años de edad se encontraba entre las calles Los Reyes y Agua Santa de la demarcación antes mencionada.

Fue aproximadamente a las 17:00 horas de este jueves 3 de septiembre de 2026 que fue localizado el cuerpo sin cabeza de un hombre en un campo de cultivo de Huejotzingo.

Fueron vecinos de la junta auxiliar de Santa Ana Xalmimilulco quienes realizaron el funesto hallazgo, reportando de inmediato la presencia del cuerpo a las autoridades.

Al lugar de los hechos llegaron elementos de seguridad quienes acordonaron la zona, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla se hacía cargo de las diligencias correspondientes y el levantamiento de cuerpo.

Cabe destacar que hasta el momento el hombre de aproximadamente 30 años de edad se encuentra en calidad de desconocido, esperando que en próximos minutos las autoridades den más información al respecto de este presunto homicidio.

Con información de N+

GMAZ