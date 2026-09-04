Seguridad

Localizan un Cuerpo sin Cabeza en Terrenos de Cultivo de Huejotzingo, Puebla

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre de aproximadamente 30 años de edad fue hallado en la junta auxiliar de Santa Ana Xalmimilulco.

Cuerpo Hombre Decapitado Localizado Terrenos Cultivo Santa Ana Xalmimilulco Huejotzingo PueblaLocalizan a Hombre sin Cabeza en Huejotzingo, Puebla. Foto: N+ | Ilustrativa

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Descubren cuerpo sin cabeza en Huejotzingo, Puebla. La víctima, de unos 30 años, fue encontrada en Santa Ana Xalmimilulco. Autoridades investigan el caso.

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