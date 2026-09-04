Seguridad

Dos Sujetos son Asesinados a Disparos tras Intentar Robar un Auto en Veracruz

Un par de hombres fueron atacados con un arma de fuego mientras presuntamente intentaban abrir por la fuerza un vehículo en el municipio de Omealca.

Dos Sujetos son Asesinados a Disparos tras Intentar Robar un Auto en VeracruzPresuntamente, el dueño se percató del robo y accionó el arma. Foto: Archivo | N+

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Dos hombres pierden la vida en Omealca al intentar robar un auto. El dueño del vehículo presuntamente usó un arma de fuego. Autoridades analizan el caso.

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