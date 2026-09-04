Dos Sujetos son Asesinados a Disparos tras Intentar Robar un Auto en Veracruz

Un hecho de violencia provocó la movilización de corporaciones de seguridad en el municipio de Omealca; dicha movilización respondió a un presunto ataque a disparos ocurrido en el interior del antiguo 'Club de Leones', donde el saldo fue de dos personas que perdieron la vida en el lugar.

De acuerdo con información preliminar, ambas personas habrían intentado abrir un vehículo que se encontraba estacionado en el lugar, cuando el propietario de la unidad presuntamente se percató de lo sucedido y procedió a accionar un arma de fuego en contra de los sujetos.

Según lo informado, uno de los hombres murió en el sitio donde se registraron los hechos, mientras que el segundo tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario de la zona, donde posteriormente perdió la vida.

De manera extraoficial, se dio a conocer que uno de los hombres era conocido como “El Chona”, originario de Paso Real. Las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

La persona que accionó el arma de fuego en contra de los presuntos ladrones quedó a disposición de las autoridades correspondientes en tanto se llevan las averiguaciones correspondientes para determinar su situación legal.