Seguridad

Detienen a Motociclista Armado en Plaza Cívica de Yauhquemehcan, Tlaxcala

Cuerpos de seguridad arrestaron a Irvin 'N' en posesión de un arma de fuego sin contar con la licencia correspondiente para su portación.

Sentenciado Irvin N Motociclista Arma de Fuego Plaza Cívica Yauhquemehcan TlaxcalaMotociclista Armado Fue Detenido en Plaza Cívica de Yauhquemehcan, Tlaxcala. Foto: N+ | Ilustrativa

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Arresto en Tlaxcala: Irvin 'N' sentenciado por portar arma sin licencia. La policía actuó tras alerta en Plaza Cívica de Yauhquemehcan. Más información aquí.

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