Detienen a Motociclista Armado en Plaza Cívica de Yauhquemehcan, Tlaxcala

La Fiscalía General de la República (FGR) en Tlaxcala obtuvo sentencia de dos años y tres meses de prisión contra Irvin ‘N’, al acreditar plenamente su responsabilidad penal en el delito de portación de arma de fuego sin licencia.

Una vez expuestos los elementos de prueba, la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en la entidad obtuvo la referida sentencia condenatoria, así como la imposición de una multa de 75 Unidades de Medida y Actualización (UMAS) contra el hoy sentenciado, en los términos solicitados por la FGR.

Los hechos refieren que, la comandancia de la Policía Municipal de Yauhquemehcan recibió una llamada anónima en la que informaron a su personal que en la Plaza Cívica del municipio se encontraba a bordo de una motocicleta un hombre armado, por lo que las autoridades acudieron al lugar.

Logra #FGR sentencia condenatoria contra una persona detenida con un arma de fuego en #Tlaxcala. https://t.co/XYQ02HIZvI pic.twitter.com/I59wmyOROB — Tlaxcala (@FGR_Tlax) September 4, 2026

En el lugar, los policías identificaron a Irvin ‘N’, quien fue detenido y le aseguraron un arma de fuego, de la que dijo no contar con la licencia correspondiente para su portación, por lo que fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación (MPF).

La FGR en Tlaxcala también obtuvo del juez de Control auto de vinculación a proceso contra Carlos ‘N’, por su probable participación en el delito de portación de arma de fuego del uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Una vez obtenidos los datos de prueba correspondientes, el MPF, adscrito a la FECOR, obtuvo también del juez prisión preventiva oficiosa y un mes para el cierre de la investigación complementaria.

Obtiene #FGR vinculación a proceso contra una persona detenida con un arma de fuego en #Tlaxcala. https://t.co/msTaiZ2jES pic.twitter.com/UnboR1Oph5 — Tlaxcala (@FGR_Tlax) September 3, 2026

Los hechos refieren que, al encontrarse en recorridos de seguridad y vigilancia en un centro comercial del municipio de Chiautempan, elementos de Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) fueron alertados por una persona de la presencia de un hombre armado dentro de una tienda de conveniencia.

Al llegar, los policías observaron a la persona reportada, se acercaron a practicar una revisión y detuvieron a Carlos ‘N’, a quien le aseguraron un arma de fuego, de la que por su calibre, pertenece al uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, por lo que fue puesto a disposición del agente del MPF.

Con información de N+

GMAZ