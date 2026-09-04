Seguridad

Amenazan con Arma a Joven tras Riña Entre Alumnos en Piedras Negras, Coahuila

El hombre presuntamente sacó un arma luego de que su hijo fuera golpeado durante una pelea entre estudiantes de secundaria.

Amenazan con Arma a Joven tras Riña Entre Alumnos en Piedras Negras, Coahuila.jpgEl reporte por una presunta amenaza con arma de fuego movilizó a corporaciones de seguridad a una quinta en Piedras Negras. Foto: N+

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