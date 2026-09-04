Una presunta amenaza con un arma de fuego provocó la movilización de distintas corporaciones policiacas hacia una quinta ubicada en la colonia Nueva Imagen, en Piedras Negras, luego de que un padre de familia acudiera al lugar tras registrarse una riña entre estudiantes de secundaria.

De acuerdo con vecinos, el padre, molesto debido a que su hijo habría resultado golpeado durante el enfrentamiento, se trasladó hasta la quinta sobre la calle Juan Escutia número 405, para buscar a los presuntos responsables. En el sitio, supuestamente amenazó a uno de los jóvenes, lo que generó alarma entre los presentes.

Ante lo ocurrido, se solicitó la intervención de las autoridades, por lo que elementos policiacos acudieron al inmueble para tomar conocimiento de los hechos.

El caso quedó bajo investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE), debido al señalamiento sobre el presunto uso de un arma de fuego.

Hasta el momento, no se ha informado sobre el aseguramiento de algún arma ni sobre personas detenidas en relación con estos hechos, por lo que serán las autoridades correspondientes las encargadas de determinar lo ocurrido y deslindar responsabilidades.