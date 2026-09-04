Marie Ya es Huracán Categoría 2 y se Acerca a México: Estos Serán los Estados Afectados

Marie se intensificó esta noche a huracán categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. El ciclón avanza cerca de las costas de México.

Ahora como huracán categoría 2, el centro de Marie se localiza a 755 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur.

El ciclón presenta vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora, rachas de 195 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 15 kilómetros por hora.

"Su circulación refuerza la probabilidad de lluvias en Baja California Sur", informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

🌀 El #Huracán #Marie en el océano Pacífico ahora se encuentra en la categoría 2 de la escala Saffir-Simpson.

🌀 Su circulación refuerza la probabilidad de #Lluvias en #BajaCaliforniaSur. pic.twitter.com/llEaUNzoWQ — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 4, 2026

En las próximas horas, la extensa circulación del huracán reforzará la probabilidad de lluvias intensas en Baja California Sur y ocasionará rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora y oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California.

Para mañana, el huracán Marie, en combinación con el monzón mexicano, los canales de baja presión, las circulaciones ciclónicas en niveles altos de la atmósfera y la onda tropical número 36 en el sur y occidente de México, generarán lluvias intensas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Así como lluvias muy fuertes en Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit; fuertes en Sonora, Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Puebla, Campeche y Yucatán.

Además de chubascos en Baja California, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Quintana Roo.

AMP