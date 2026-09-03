Inundaciones en Ecatepec, Edomex, tras Fuerte Lluvia; Sigue Activa Alerta Amarilla en CDMX

Esta tarde se registra tormenta eléctrica en distintos puntos de la CDMX, mientras que en Ecatepec en el Estado de México hay severas inundaciones. Por seguridad de los usuarios, el Metro activó marcha lenta en las Líneas 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 y B.

Esto es efecto de las condiciones de la onda tropical número 36, debido a que su presencia en el sureste y sur del país, también se extiende a la zona centro.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) alerta por lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en la CDMX y Estado de México.

"Las lluvias fuertes podrían ocasionar encharcamientos, inundaciones y deslaves, así como incremento en los niveles de ríos y arroyos", indicó.

La Alerta Amarilla se mantiene en todas las alcaldías de la Ciudad de México, en las cuales se deberá poner atención a partir de esta tarde y hasta las 21:00 horas, porque durante este periodo se prevé que se presenten las lluvias más fuertes y posibles afectaciones.

Reanudan servicio del Tren Ligero de Tasqueña a Xochimilco

El Tren Ligero informó que ya se restableció el servicio luego de que se detectara un cable roto en una curva de ingreso y salida de la Terminal Tasqueña, esto provocó servicio provisional de unidades del RTP de Las Torres a Xochimilco. A través de redes sociales se dieron a conocer los videos en los que los usuarios tuvieron que caminar por la zona de vías luego de ser desalojados del tren.

Las afectaciones por estas condiciones del clima ya se perciben en el Estado de México. En el municipio de Ecatepec, las lluvias provocan intensas corrientes de aguas negras provenientes de la parte alta de la comunidad.

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Las calles de la colonia Nuevo Laredo se convirtieron en ríos, por lo que los habitantes tuvieron que resguardarse en sus viviendas para evitar ser arrastrados. Otro punto afectado es la vía Morelos.

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También se reportan problemas relacionados con la lluvia en la México-Pachuca y Vía Morelos, en el mismo municipio.

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Debido a la gran cantidad de agua, elementos de la Policía Metropolitana de Ecatepec mantiene activo el Operativo Tormenta para brindar apoyo a la población y atender situaciones derivadas de las precipitaciones.

Los elementos se encargarán de auxiliar a personas que enfrentan dificultades para continuar sus traslados y resguardarse en zonas seguras.

EPP