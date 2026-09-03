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Inundaciones en Ecatepec, Edomex, tras Fuerte Lluvia; Sigue Activa Alerta Amarilla en CDMX

Las autoridades de la CDMX mantienen activa la medida en las 16 alcaldías; en el Edomex hay afectaciones viales

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