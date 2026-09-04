Programas sociales

Asegura Tu Registro a las Becas ISSFAM 2026: Requisitos y Cómo Solicitar 10 Mil Pesos

Sigue abierta la inscripción a las becas en septiembre 2026, por eso checa cuándo cierra el registro en línea y cómo asegurar el apoyo económico

Becas ISSFAM tienen registro en línea requisitos y cómo asegurar apoyo de 10 mil pesos en septiembre 2026Las Becas ISSFAM son para alumnos de primaria y hasta universidad. Foto: Cuartoscuro

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