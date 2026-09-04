Asegura Tu Registro a las Becas ISSFAM 2026: Requisitos y Cómo Solicitar 10 Mil Pesos

Aún hay tiempo para hacer el registro a las Becas ISSFAM 2026 y si cumples con los requisitos, te compartimos cómo puedes inscribirte en línea al apoyo de 10 mil pesos y hasta cuándo tienes para realizar en trámite, pues la recepción de solicitudes cierra en septiembre y realmente quedan pocos días.
En lo que respecta a la Beca ISSFAM, el principal requisito a cumplir para solicitar que brinda el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas es ser hijo o hija de personal militar (soldado o marinero) en servicio activo o en situación de retiro.
Cada aspirante debe tener un promedio igual o superior a 8.5, de conformidad a lo siguiente:
Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional
Militar en activo, de soldado a sargento 1/o: La beca aplica para alumnos de primaria y secundaria (a partir de segundo de primaria).
Militar en situación de retiro, de soldado a general de división: Aplica para primaria, secundaria, preparatoria y profesional.
Marina Armada de México
Militar en activo, de marinero a 1/er maestre: Para alumnos de primaria y secundaria (a partir de segundo de primaria).
Militar en situación de retiro, marinero a almirante: Aplica para primaria, secundaria, preparatoria y profesional.
Para realizar el registro en línea a las Becas ISSFAM, los solicitantes deben entrar al navegador Mozilla Firefox y desde ingresar al siguiente link: webapp.issfam.gob.mx. Es importante seguir al pie de la letra todos los pasos que muestre el sistema y capturar de forma correcta toda la información que sea requerida. Algunos de los documentos que van a ser solicitados son estos:
Cédula de afiliación al ISSFAM de la o el estudiante vigente y con todos los datos legibles.
Boleta oficial de calificaciones expedida por la SEP y la conclusión del ciclo escolar anterior (2025-2026).
Constancia de inscripción expedida por el Centro Educativo firmada y sellada por la autoridad escolar.
Estado de Cuenta Bancario del padre, madre o de la estudiante, en caso de ser mayor de edad.
Copia de la credencial para votar legible y vigente de la persona que firmará la solicitud.
Las Becas ISSFAM cierran registro el próximo martes 8 de septiembre 2026. Si tienes dudas o requieres mayor inormación antes de hacer el trámite en línea, aquí puedes checar la convocatoria.