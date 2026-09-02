Septiembre, Mes del Testamento 2026 en México: Lista De Costo por Entidad

Hacer un testamento puede evitar conflictos familiares y dar certeza sobre el destino de los bienes. Por ello, desde 2003 se impulsa en México una campaña para facilitar este trámite.

Durante septiembre se realiza el “Mes del Testamento”, una iniciativa en la que participan las 32 entidades federativas y las notarías del país para ofrecer facilidades a quienes decidan elaborar este documento.

El testamento permite establecer qué ocurrirá con los bienes, derechos y obligaciones de una persona después de su muerte, además de ayudar a proteger a sus seres queridos y prevenir posibles disputas.

La campaña ofrece descuentos de hasta 50% en el costo del trámite, asesoría legal gratuita y horarios de atención extendidos. Además, muchas notarías abren los sábados para atender a quienes no pueden acudir entre semana.

El costo del testamento varía según la entidad y, en algunos estados, depende de la notaría donde se realice el trámite.

Lista de precios de testamentos por estado