Septiembre, Mes del Testamento 2026 en México: Lista De Costo por Entidad
La campaña ofrece descuentos de hasta 50% en el costo del trámite, asesoría legal gratuita y horarios de atención extendidos
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La campaña ofrece descuentos de hasta 50% en el costo del trámite, asesoría legal gratuita y horarios de atención extendidos
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Hacer un testamento puede evitar conflictos familiares y dar certeza sobre el destino de los bienes. Por ello, desde 2003 se impulsa en México una campaña para facilitar este trámite.
Durante septiembre se realiza el “Mes del Testamento”, una iniciativa en la que participan las 32 entidades federativas y las notarías del país para ofrecer facilidades a quienes decidan elaborar este documento.
El testamento permite establecer qué ocurrirá con los bienes, derechos y obligaciones de una persona después de su muerte, además de ayudar a proteger a sus seres queridos y prevenir posibles disputas.
La campaña ofrece descuentos de hasta 50% en el costo del trámite, asesoría legal gratuita y horarios de atención extendidos. Además, muchas notarías abren los sábados para atender a quienes no pueden acudir entre semana.
El costo del testamento varía según la entidad y, en algunos estados, depende de la notaría donde se realice el trámite.
Lista de precios de testamentos por estado
Aguascalientes: 2,000 pesos.
Baja California: 1,500 pesos.
Baja California Sur: 2,600 pesos.
Campeche: 2,500 pesos.
Chiapas: 1,000 pesos.
Chihuahua: El precio depende de la notaría.
Ciudad de México: 3,800 pesos. (Testamento básico con un legado: $733.19)
Coahuila: 1,500 pesos.
Colima: 2,000 pesos.
Durango: 1,500 pesos.
Estado de México: El precio depende de la notaría.
Guanajuato: El precio depende de la notaría.
Guerrero: 1,500 pesos.
Hidalgo: 2,900 pesos.
Jalisco: 2,300 pesos.
Michoacán: 2,480 pesos.
Morelos: 1,300 pesos.
Nayarit: 4,100 pesos.
Nuevo León: 2,500 pesos.
Oaxaca: El precio depende de la notaría.
Puebla: 1,800 pesos.
Querétaro: 3,800 pesos.
Quintana Roo: El precio depende de la notaría.
San Luis Potosí: 2,000 pesos.
Sinaloa: El precio depende de la notaría.
Sonora: 2,050 pesos.
Tabasco: 2,500 pesos.
Tamaulipas: El precio depende de la notaría.
Tlaxcala: El precio depende de la notaría.
Veracruz: El precio depende de la notaría.
Yucatán: 2,450 pesos.
Zacatecas: El precio depende de la notaría.