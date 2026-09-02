Programas sociales

Septiembre, Mes del Testamento 2026 en México: Lista De Costo por Entidad

La campaña ofrece descuentos de hasta 50% en el costo del trámite, asesoría legal gratuita y horarios de atención extendidos

Foto: CuartoscuroFoto: Cuartoscuro

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