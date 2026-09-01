Pago Esperado: Estos Programas del Bienestar Depositan en Septiembre 2026

Inició un nuevo mes y en él diferentes programas del Bienestar depositarán hasta 10 mil pesos a sus beneficiarios. Por ello, acá en N+ te traemos la lista de apoyos que se pagan en septiembre de 2026 y las fechas en las que caerá el dinero.

La Secretaría de Bienestar ha iniciado con la quinta dispersión de sus programas sociales y para que vayas planificando tus gastos, es importante que sepas cuándo cobrarás, y en una nota previa ya te contamos cómo consultar el estatus de tu pago con tu CURP.

En septiembre 2026, diferentes programas sociales se estarán entregando y entre los beneficiarios están adultos mayores, personas con discapacidad, jóvenes de 18 a 29 años y mujeres de 18 a 64 años. Esta es la lista de apoyos del Bienestar que se dispersarán:

Pensión Bienestar Adultos Mayores.

Pensión Mujeres Bienestar.

Pensión Bienestar Discapacidad.

Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras.

Jóvenes Construyendo el Futuro.

Sembrando Vida.

Vinculación Productiva del INAPAM.

Los programas de la Secretaría de Bienestar ya iniciaron los pagos del bimestre de septiembre y octubre, los cuales se harán del 1 al 25 de septiembre de acuerdo al calendario en orden alfabético:

Letra A: Martes 1 de septiembre 2026. Letra B: Miércoles 2 de septiembre 2026. Letra C: Jueves 3 y viernes 4 de septiembre 2026. Letra D, E, F: Lunes 7 de septiembre 2026. Letra G: Martes 8 y miércoles 9 de septiembre 2026. Letra H, I, J y K: Jueves 10 de septiembre 2026. Letra L: Viernes 11 de septiembre 2026. Letra M: Lunes 14 y Martes 15 de septiembre 2026. Letra N, Ñ, O: Jueves 17 de septiembre 2026. Letra P, Q: Viernes 18 de septiembre 2026. Letra R: Lunes 21 y martes 22 de septiembre 2026. Letra S: Miércoles 23 de septiembre 2026. Letra T, U, V: Jueves 24 de septiembre 2026. Letras W, X, Y, Z: Viernes 25 de septiembre 2026.

Los beneficiarios de la Pensión Bienestar de adultos mayores recibirán un depósito de 6,400 pesos, las mujeres de 60 a 64 años obtendrán 3,100 pesos, las personas con discapacidad recibirán 3,300 pesos y las madres trabajadoras 1,650 pesos.

Por otra parte, el pago de Jóvenes Construyendo el Futuro, programa que ofrece capacitación en centros de trabajo a jóvenes de 18 a 29 años y un pago mensual de 9,582.47 pesos, se depositará el próximo 28 de septiembre de 2026, de acuerdo con lo que ha manejado el programa.

El depósito cae directamente a la tarjeta Bienestar que tiene cada aprendiz y para obtener el pago es necesario cumplir con los horarios establecidos por el centro de trabajo, además de realizar las evaluaciones de los tutores.

En el caso del pago de Sembrando Vida Bienestar se hará el próximo 9 de septiembre y los beneficiarios obtendrán un apoyo económico de 6,450 pesos, los cuales se entregan directamente a la tarjeta del Banco del Bienestar, además de que se otorgan ayudas adicionales y en especie, como semillas, plantas, herramientas u otros insumos.

Por último, el INAPAM cuenta con el programa de Vinculación Productiva de personas de la tercera edad con el cual busca promover empleos remunerados, así como actividades voluntarias que generen un ingreso para los adultos mayores, conforme a su oficio, habilidad o profesión.

Este programa ofrece un sueldo base, que tiene como base el salario mínimo que es de 9,582.47 pesos, que se entregan de manera quincenal, además de todas las prestaciones que se establecen en la Ley Federal del Trabajo (LFT), como lo son el reparto de utilidades y el pago de aguinaldo.

PPP