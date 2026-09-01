Programas sociales

Pago Esperado: Estos Programas del Bienestar Depositan en Septiembre 2026

Consulta la lista de apoyos del Bienestar que tendrán dispersión, las fechas y los montos que depositarán

Conoce Qué Programas del Bienestar Depositan en Septiembre 2026Millones de beneficiarios recibirán su apoyo en septiembre de 2026. Foto: Banco Bienestar

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+