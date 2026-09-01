Consulta Estatus de Pago Bienestar con CURP: Así Sabes Qué Día Cobras en Septiembre

Iniciaron los pagos de la Pensión Bienestar en septiembre de 2026 y existe una forma de consultar el estatus de tu depósito con tu CURP para que sepas exactamente qué día cobras tu apoyo económico en el mes.

Este lunes, la titular de la Secretaría de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, presentó el calendario de pagos de septiembre, con el cual se depositará a los beneficiarios de los programas para adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, personas con discapacidad y madres trabajadoras.

De esta manera, la quinta dispersión de los apoyos se realizará desde el 1 de septiembre y hasta el día 25 del mismo mes en orden alfabético, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de los beneficiarios.

Los beneficiarios pueden consultar el estatus de su pago Bienestar en el siguiente enlace: http://200.188.126.15:8082/UBICA_TU_PAGO.bienestar/index/, ingresando los 18 dígitos de su CURP.

Ahí como resultado, el sistema les arrojará el día exacto en el que se depositará su pago de la Pensión Bienestar de Adultos Mayores, Mujeres de 60 a 64 años, Personas con Discapacidad, Madres Trabajadoras o del programa Sembrando Vida.

🔴 CALENDARIO DE PAGO



Del 1º al 25 de septiembre se realizará el depósito del bimestre septiembre - octubre de las #PensionesBienestar y #ProgramasBienestar



Recuerda que el pago se realiza de acuerdo con la letra del primer apellido.



Consulta más información en 👉… pic.twitter.com/eQDMZla2Ut — Leticia Ramírez Amaya (@Letamaya) August 31, 2026

En septiembre, los beneficiarios recibirán lo correspondiente a un bimestre, de tal manera que los adultos mayores recibirán un depósito de 6,400 pesos, las mujeres de 60 a 64 años obtendrán 3,100 pesos, las personas con discapacidad recibirán 3,300 pesos y las madres trabajadoras 1,650 pesos.

El pago se hace directamente a la tarjeta del Banco Bienestar que le fue entregada a cada beneficiario y a partir de la fecha indicada en el estatus es cuando pueden disponer de los recursos.

PPP