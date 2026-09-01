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Consulta Estatus de Pago Bienestar con CURP: Así Sabes Qué Día Cobras en Septiembre

Si estás a la espera de tu Pensión Bienestar en septiembre 2026, checa cómo puedes saber cuándo te depositarán tu apoyo económico

Checa Cómo Consulta el Estatus Pago Bienestar con CURP en Septiembre 2026Se está realizando la quinta dispersión de la Pensión Bienestar 2026. Foto: Banco Bienestar

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