Seguridad

Encuentran en Tamaulipas a Estadounidense Reportado Como Desaparecido en EUA

El hombre presentaba síntomas de deshidratación y posteriormente fue trasladado a Ciudad Victoria para continuar con el protocolo.

Encuentran en Tamaulipas a Estadounidense Reportado Como Desaparecido en EUAEncuentran en Tamaulipas a Estadounidense Reportado Como Desaparecido en EUA. Foto: SSPT

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Un estadounidense desaparecido en EUA fue hallado en Tamaulipas por la Guardia Estatal. Presentaba deshidratación y fue llevado a Ciudad Victoria para su atención.

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