Seguridad

Defensa de Menor Busca Vincular a Estrellita 'N' por Violación Agravada en Tamaulipas

El asesor jurídico de la víctima señaló que los hechos podrían configurar un delito más grave, relacionado con trata de personas.

Defensa de Menor Busca Vincular a Estrellita 'N' por Violación Agravada en TamaulipasDefensa de Menor Busca Vincular a Estrellita 'N' por Violación Agravada en Tamaulipas. Foto: FGJ

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La defensa de una menor en Tamaulipas busca vincular a Estrellita 'N' por delitos graves.

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