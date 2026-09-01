La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que Estrellita “N” es señalada por su probable participación en el delito de violencia familiar equiparada, tras una denuncia presentada por una menor de 16 años, estudiante de nivel preparatoria en la Academia Militarizada Doenitz.

De acuerdo con Omar Pérez Hernández, asesor jurídico de la víctima, durante la audiencia se expusieron hechos que, a consideración de la representación legal, podrían configurar un delito más grave.

“De acuerdo con la imputación formulada por el agente del Ministerio Público, se establecieron ciertas circunstancias en el hecho fáctico que, a consideración mía, pudieran encuadrar en un delito un poquito más grave, que podría ser un delito en contra de la trata de personas”, Omar Pérez Hernández, abogado.

El abogado argumentó que la menor presuntamente permanecía alojada, incomunicada y bajo el control de Estrellita “N”, circunstancias que, señaló, podrían encuadrar en la hipótesis de un delito contemplado en la legislación federal.

Asimismo, indicó que también se busca que la imputada sea vinculada a proceso por el delito de violación agravada, luego de que presuntamente habría tenido conocimiento de una agresión sexual en contra de la menor sin intervenir para impedirla.

“En este sentido, si se da la hipótesis, puesto que esta persona tenía a su resguardo, alojada precisamente a la niña; además de que la tenía incomunicada y, obviamente, le realizó actos denigrantes. En ese sentido, considero que sí pudiera encuadrarse en este delito. La próxima audiencia se celebrará el 2 de septiembre a las 16:30 horas.", Omar Pérez Hernández, abogado.