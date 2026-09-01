Política

Rinde Protesta Higinio Martínez como Presidente de la Mesa Directiva del Senado

El senador morenista sustituirá a Laura Itzel Castillo, quien ahora asumirá la titularidad de la Secretaría de las Mujeres

Higinio Martínez rinde protesta en el SenadoHiginio Martínez rinde protesta en el Senado. Foto: Cuartoscuro
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