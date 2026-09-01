Rinde Protesta Higinio Martínez como Presidente de la Mesa Directiva del Senado

Higinio Martínez Miranda rindió protesta como presidente del Senado. El morenista llega en sustitución de Laura Itzel Castillo, quien es la nueva titular de la Secretaría de las Mujeres.

El senador fue elegido con 116 votos de los 117 senadores presentes en la Cámara. Solo Gerardo Fernández Noroña se opuso al nombramiento. El senador de Morena acusó que había connivencia por parte de la oposición.

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No obstante, la bancada de Morena celebró el nombramiento de Higinio Martínez al guro de “¡presidente!” Higinio Martínez Miranda ha sido por varios años una de las figuras más prominentes de Morena en el Estado de México. Él impulsó la carrera de Delfina Gómez, actual gobernadora del estado, desde el municipio de Texcoco, de donde es originario.

Este es el segundo periodo del político, quien obtuvo su curul en 2018. En este cargo, deberá liderar la Cámara del Senado durante el tercer año de la LXVI Legislatura. En este periodo ordinario, la morenista Verónica Camino Farjat fungirá como vicepresidenta de la Mesa Directiva. A su vez, Martina Kantún Can y Alejandra Arias serán secretarias del mismo organismo.