Raúl Bolaños Cacho Rinde Protesta como Presidente de la Cámara de Diputados
El diputado del PVEM tomó posesión junto con el resto de la Nueva Mesa Directiva de la Cámara Baja
El diputado del PVEM tomó posesión junto con el resto de la Nueva Mesa Directiva de la Cámara Baja
Raúl Bolaños Cacho, miembro del Partido Verde Ecologista de México, rindió protesta esta tarde como presidente de la Cámara de Diputados. El congresista tomó protesta junto con el resto de la Mesa Directiva de la actual Legislatura.
Mañana 1 de septiembre, Raúl Bolaños Cacho será el responsable de recibir el Segundo Informe presidencial de Claudia Sheinbaum, cuando inicie el periodo ordinario de sesiones.
El político de 38 años representa al Distrito 8 de Oaxaca. Antes de obtener una curul en la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños Cacho Cué fue senador de la República por el mismo estado.
Fue secretario particular de Alejandro Murat, cuando el entonces priista era titular del Instituto el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Posteriormente, siguió a Murat durante su paso por la gubernatura de Oaxaca. De 2016 y 2018 fue secretario de Desarrollo Social de la entidad.
Raúl Bolaños Cacho es el primer militante del Partido Verde que llega a la presidencia de la Cámara de Diputados. Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, el diputado federal cuenta con dos posgrados: uno en Financiamiento de Vivienda por la Escuela Warthon de la Universidad de Pennsylvania y otro en Políticas Públicas por la Escuela Kennedy de la Universidad de Harvard.
El militante del PVEM llega en sustitución de la panista Kenia López Rabadán. El domingo, Ricardo Monreal confirmó que Morena apoyaría al pevemista.
Tras el cierre de la Quinta Reunión Plenaria, el coordinador de la bancada guinda señaló:
“Tomamos varias decisiones. Primero, ratificar al vicepresidente en la Mesa Directiva por parte del grupo, Sergio Gutiérrez Luna, y Julieta [Villalpando Riquelme] como secretaria, y también por unanimidad se aprobó apoyar la propuesta del Partido Verde para la presidencia de la Mesa Directiva en manos o en favor de Raúl Bolaños Cacho”.