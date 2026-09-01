Política

Raúl Bolaños Cacho Rinde Protesta como Presidente de la Cámara de Diputados

El diputado del PVEM tomó posesión junto con el resto de la Nueva Mesa Directiva de la Cámara Baja

Raúl Bolaños Cacho en la Cámara de DiputadosRaúl Bolaños Cacho rinde protesta en la Cámara de Diputados. Foto: Cuartoscuro
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