Raúl Bolaños Cacho Rinde Protesta como Presidente de la Cámara de Diputados

Raúl Bolaños Cacho, miembro del Partido Verde Ecologista de México, rindió protesta esta tarde como presidente de la Cámara de Diputados. El congresista tomó protesta junto con el resto de la Mesa Directiva de la actual Legislatura.

Mañana 1 de septiembre, Raúl Bolaños Cacho será el responsable de recibir el Segundo Informe presidencial de Claudia Sheinbaum, cuando inicie el periodo ordinario de sesiones.

El político de 38 años representa al Distrito 8 de Oaxaca. Antes de obtener una curul en la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños Cacho Cué fue senador de la República por el mismo estado.

Fue secretario particular de Alejandro Murat, cuando el entonces priista era titular del Instituto el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Posteriormente, siguió a Murat durante su paso por la gubernatura de Oaxaca. De 2016 y 2018 fue secretario de Desarrollo Social de la entidad.