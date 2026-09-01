El Mensaje de Cristiano Ronaldo Tras el Retiro de Messi de la Selección Argentina

Lionel Messi dio a conocer este lunes su decisión de dejar la Selección de Argentina. El astro argentino comentó que es una etapa que le “duele mucho” y aseguró que se va “con la tranquilidad y el orgullo” de haber regalado momentos soñados junto con sus compañeros.

El futbolista publicó en redes sociales un mensaje que escribió dos días después de la final que perdió Argentina frente a España en el Mundial 2026. En el texto, Messi hizo pública su decisión de retirarse de la 'Albiceleste', y agradeció a las personas por todo el cariño que le dieron durante más de 20 años.

“Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo, antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del futbol”, expresó.

Horas después de que Messi anunciara su retiro de la selección, su eterno rival Cristiano Ronaldo hizo una publicación en redes sociales. Si bien el portugués no menciona en ningún momento a la 'Pulga', algunos aficionados han sugerido que el mensaje escrito por el delantero del Al-Nassr podría tener una doble intención.

Ronaldo posteó en su cuenta de Instagram unas fotos suyas entrenando con la frase "Keep pushing", misma que se traduce como "sigue empujando" o "sigue esforzándote".