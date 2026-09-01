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El Mensaje de Cristiano Ronaldo Tras el Retiro de Messi de la Selección Argentina

Messi anunció este lunes que tras perder la final del Mundial, decidió no volver a vestir la camiseta de la 'Albiceleste'

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi durante un partido amistosoFoto: Getty Images
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