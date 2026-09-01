Sociedad

A Esta Hora Comenzará Bloqueo Masivo de Líneas con Terminación 1 por Registro Obligatorio

Quien no haya hecho la vinculación verá interrumpidas sus llamadas, sus mensajes de texto y sus datos móviles

Usuario de telefonía móvil. Foto: CuartoscuroUsuario de telefonía móvil. Foto: Cuartoscuro

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