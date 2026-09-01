A Esta Hora Comenzará Bloqueo Masivo de Líneas con Terminación 1 por Registro Obligatorio

El reloj se agotó hoy para millones de usuarios de telefonía móvil en México. Este lunes vence el plazo que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) fijó para que las líneas celulares cuyo número termina en 1 quedaran vinculadas a la CURP de su titular.

A partir de mañana, 1 de septiembre, las operadoras como Telcel, AT&T, Movistar, Bait y Unefon quedan facultadas para comenzar a suspender el servicio de quienes no completaron el trámite, aunque el corte no ocurrirá de manera uniforme ni en un instante preciso.

La propia CRT ha explicado que las compañías cuentan con una ventana de hasta 72 horas para aplicar la suspensión, por lo que el bloqueo se irá materializando de forma gradual a partir del primer minuto del martes y en las horas posterores.

Quien no haya hecho la vinculación verá interrumpidas sus llamadas, sus mensajes de texto y sus datos móviles, aunque el número no se cancela ni se pierde de manera definitiva. Basta con acudir —o entrar a la plataforma— de la propia compañía telefónica y completar el registro con nombre, CURP e identificación oficial para reactivar el servicio, incluso con la línea ya suspendida; el acceso a esos portales no requiere saldo ni consume datos.

Además, mientras dura la suspensión, el usuario conserva la posibilidad de marcar a números de emergencia y de comunicarse con los centros de atención a clientes.

La terminación 1 es apenas el segundo corte de un calendario que se extenderá hasta finales de año: después seguirán, cada quincena, las terminaciones 2, 3, 4 y así sucesivamente hasta la 9, cuyo plazo cierra el 31 de diciembre.

La CRT ha sido enfática en que no habrá nuevas prórrogas y ha pedido a los usuarios de las siguientes terminaciones no esperar hasta el último día, para evitar la saturación que ya se vivió con el primer bloque.

AMP