Economía

Suspenden Exportación de Ganado a EUA por Falla Técnica en Cuarentenaria de Agua Prieta

Se prevé que en dos o tres días se reanuden los cruces, conforme a lo programado, para evitar afectaciones a los productores sonorenses.

Suspenden Exportación de Ganado por Falla Técnica en Cuarentenaria de Agua PrietaSuspenden Exportación de Ganado por Falla Técnica en Cuarentenaria de Agua Prieta. Foto: N+

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