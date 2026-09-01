Suspenden Exportación de Ganado a EUA por Falla Técnica en Cuarentenaria de Agua Prieta

Se suspendió temporalmente la exportación de ganado en pie hacia Estados Unidos por la cuarentenaria de Agua Prieta, debido a un problema técnico en las instalaciones, informó Juan Carlos Ochoa Valenzuela.

El presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora, mencionó que la suspensión se mantiene desde el viernes 28 de agosto y aunque se hizo el esfuerzo para retomar la exportación este lunes 31, no fue posible.

“Vamos a tener que hacer un cambio en cuanto a la trampa para poder seguir exportando con normalidad es un problema estrictamente técnico obviamente por el ganado rezagado en Sonora que está cruzando ganado hasta de 500 kilos o hasta más y no estaban así las instalaciones de este tipo de ganado”.

Sin embargo, aseguró que el problema ya está en vías de solución, pues la trampa adecuada para manejar este tipo de ganado ya se encuentra en Douglas, Arizona.

De acuerdo con el dirigente ganadero, se prevé que en dos o tres días se reanuden los cruces, conforme a lo programado, para evitar afectaciones a los productores sonorenses.

La exportación de ganado en pie había sido reactivada el pasado 24 de agosto por la cuarentenaria de Agua Prieta, luego de permanecer cerrada por aproximadamente un año a consecuencia del cerco sanitario por la presencia de gusano barrenador en México.