Calendario de Sorteos de Lotería Nacional en Septiembre 2026: Fechas y Premios

Buenas noticias para los compradores de "cachitos" de la Lotería Nacional, en septiembre 2026 se celebra el Sorteo Magno que entrega 104 millones de pesos como Premio Mayor, aunque no es el único.

El Calendario de Sorteos se renueva al mes, lo que da nuevas oportunidades de ganar. En total, la bolsa acumulada de Premios Mayores es de 274 millones de pesos que se reparten entre las 11 fechas que contempla el calendario de la Lotería Nacional de septiembre de 2026.

Debes saber que el costo del "cachito" que desees adquirir depende del sorteo en el que quieras participar, y más allá del Sorteo Magno 392 del 16 de septiembre que entrega 104 millones de pesos, las rifas están calendarizadas por día. Es decir que los martes se juega el Sorteo Mayor, los viernes el Sorteo Superior, los domingos el Sorteo Zodiaco, y el Sorteo Especial, una vez al mes.

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Además, un domingo del mes se celebra el Sorteo Especial que entrega 27 millones de pesos como Premio Mayor. Así que para que no pierdas detalle del Calendario de Sorteos de la Lotería Nacional de Septiembre 2026, te compartimos la lista completa de rifas y sus fechas.

1 de septiembre: Sorteo Mayor 4026 da 21 millones de pesos.

4 de septiembre: Sorteo Superior 2897 da 17 millones de pesos.

6 de septiembre: Sorteo Zodiaco 1760 da 7 millones de pesos.

8 de septiembre: Sorteo Mayor 402 da 21 millones de pesos.

16 de septiembre: Sorteo Magno 392 da 104 Millones de pesos.

18 de septiembre: Sorteo Especial 316 da 27 millones de pesos.

20 de septiembre: Sorteo Zodiaco 1761 da 7 millones de pesos.

22 de septiembre: Sorteo Mayor 4028 da 21 millones de pesos.

25 de septiembre: Sorteo Superior 2898: da 17 millones de pesos.

27 de septiembre 2026:Sorteo Zodiaco Especial 1762 da 11 millones de pesos.

29 de septiembre 2026: Sorteo Mayor 4029 da 21 millones de pesos.

Además de los montos antes enlistados, cada una de las fechas contempla miles de premios más -entre directos, por aproximación, terminación y reintegros-, que dependen del número de series en las que se juegue cada uno de los sorteos.

De modo que los Niños Gritones de la Lotería Nacional son los encargados de dar a conocer los números premiados de las distintas rifas, así como los montos que obtienen.

Lo curioso es que cada billete presenta un diseño distinto debido a que se dedica a distintas causas y eventos según la fecha en la que se realiza. A excepción del Sorteo Magno del 16 de septiembre que siempre celebra el Día de la Independencia de México.

SARR