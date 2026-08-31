Resultados de Lotería Nacional Sorteo Zodiaco 1759: Lista de Números Ganadores

Esta por iniciar el mes patrio y muchas personas intentaron probar suerte al participar en una nueva rifa, por eso es momento de checar los resultados de la Lotería Nacional en vivo, para que busques el boleto que cayó con el número ganador del premio mayor y la lista de ganadores del Sorteo Zodiaco 1759.

Si por alguna razón te perdiste los últimos sorteos de la Lotería Nacional mexicana, hoy te mostramos los resultados del Sorteo Superior 2896, la lista de premios y números ganadores del Sorteo Mayo 4025, así va a poder saber quiénes fueron los más recientes triunfadores.

En lo que respecta al juego de hoy, si quieres ver el sorteo Lotería Nacional en vivo hoy, el juego empieza a las 20:00 horas de este domingo 30 de agosto (tiempo del centro de México).

No olvides que además de los juegos tradicionales también se realizan los electrónicos del Melate, Revancha y Revanchita, el Tris y Chispazo Clásico hoy domingo.

Antes de mostrarte la lista completa, el boleto ganador del premio mayor es el número 4920, que asciende a una cifra de 7 millones de pesos para quienes compraron una serie completa.

Para el segundo lugar, con número 1427, también hubo una buena cantidad de dinero, pues a casa se llevó la cifra de 1 millón 100 mil pesos. De ahí, cada cifra va a la baja de forma considerable, pero aún así los premios son altos.

Todos los participantes que no pudieron seguir la transmisión en vivo del sorteo de hoy viernes, a continuación les dejamos la lista de premios y números ganadores del Sorteo Zodiaco 1759 de este día:

El número 4920 obtiene premio de 7,000,000.00 pesos.

El número 1427 obtiene premio de 1,100,00.00 pesos.

El número 4155 obtiene premio de 176,000.00 pesos.

El número 4552 obtiene premio de 176,000.00 pesos.

El número 0346 obtiene premio de 88,000.00 pesos.

El número 8660 obtiene premio de 88,000.00 pesos.

El número 6432 obtiene premio de 61,600.00 pesos.

El número 5399 obtiene premio de 61,600.00 pesos.

El número 1285 obtiene premio de 52,800.00 pesos.

El número 4289 obtiene premio de 52,800.00 pesos.

El número 6548 obtiene premio de 44,000.00 pesos.

El número 4364 obtiene premio de 44,000.00 pesos.

El número 3885 obtiene premio de 44,000.00 pesos.

El número 7605 obtiene premio de 35,200.00 pesos.

El número 2023 obtiene premio de 35,200.00 pesos.

La lista completa de números ganadores del Sorteo Zodiaco 1759 en PDF se puede checar en el siguiente enlace. Solo hay que seleccionar la fecha del juego de la Lotería Nacional cuando esté disponible.

Para los que deseen comprobar boleto de la Lotería Nacional de hoy 30 de agosto 2026, solo tiene que realizar estos pasos:

Ingresa al enlace: www.loterianacional.gob.mx/Home/BuscadorBoleto. En la parte de "Producto" busca el que dice "Zodiaco". Selecciona la fecha del sorteo en que participaste. Ingresa tu número de billete. Da clic en "buscar".

AO