Economía

App de BBVA Falla Durante la Quincena; Usuarios Reportan Problemas

Intermitencias al ingresar a la banca móvil desde dispositivos y fallas al iniciar sesión son algunos de los reportes más recurrentes.

Mujer ve la pantalla de su celular con expresión de cansancioFoto: Cuartoscuro | Ilustrativa
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