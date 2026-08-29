App de BBVA Falla Durante la Quincena; Usuarios Reportan Problemas

En plena quincena, usuarios han reportado fallas en la app de BBVA, que incluyen problemas para consultar su información bancaria desde dispositivos móviles, imposibilidad del ingreso a la aplicación y error al iniciar sesión.

Según los reportes realizados en la plataforma DownDetector, que muestra el estado de funcionamiento de sitios web, aplicaciones y servicios digitales en tiempo real, estas fallas se registraron en las primeras horas del día.

Alrededor de la medianoche comenzaron a incrementar los informes de las distintas problemáticas que aquejaban a los clientes de la entidad financiera.

La cifra de reportes pasó de 24 a mil 713 en cuestión de minutos. El punto más alto de fallas, este sábado, se registró a las 12:34 horas.

Usuarios indicaron que estos son los problemas más frecuentes, según sus notificaciones registradas en DownDetector:

App: 68%.

Banca móvil: 13%.

Iniciar sesión: 10%.

Según algunos comentarios, estos son los detalles ofrecidos por el servicio digital al momento de tratar de ingresar a la app:

"No pude realizar una compra con pago sin contacto con mi tarjeta de débito; intenté también con mi tarjeta física y nada, quise entrar a mi app y solo se reiniciaba".

"No me deja iniciar sesión, aparece un mensaje que no está disponible y ahora me dice que los biométricos fueron desactivados, que inicie con contraseña; lo hice y no me deja entrar con contraseña tampoco".

"Aparece un mensaje diciendo que no se puede ingresar en este momento. Intentarlo más tarde".

Hasta el momento, en la plataforma parece que han reducido las fallas, pues no se registran nuevos reportes hasta el momento de publicación de esta nota.