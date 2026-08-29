Accidente de Motocicleta Deja una Mujer Muerta y un Hombre Lesionado en Puebla

Un aparatoso accidente vial de motocicleta se registró en la avenida 11 Sur de la ciudad de Puebla que dejó como saldo en el sitio una mujer muerta y un hombre lesionado.

De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro ocurrió la madrugada de este sábado 29 de agosto de 2026, movilizando a los cuerpos de emergencias para acordonar la zona.

Autoridades aún no han esclarecido si la motocicleta derrapó o se trató de una colisión con otro vehículo o estructura en el carril con dirección al Centro Histórico de la capital poblana, esperando que den más información en las próximas horas.

En el lugar de los hechos se presentaron elementos del Servicio Médico Forense (SEMEFO) quienes se encargaron del levantamiento de cuerpo de la mujer, mientras que paramédicos atendieron al hombre herido.

El SEMEFO se encargó del levantamiento del cuerpo en la avenida 11 Sur. Foto: Alberto Tejeda

Esta misma mañana, en el cruce de la avenida 2 Poniente y la calle 25 Norte de la ciudad de Puebla se registró otro percance vehicular entre una camioneta color plata y un automóvil rojo.

De acuerdo con las primeras versiones de lo ocurrido, los ocupantes de las dos unidades resultaron ilesos dejando solo daños materiales tras el siniestro en la colonia San Matías.

Con información de N+

GMAZ