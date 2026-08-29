Accidentes

Accidente de Motocicleta Deja una Mujer Muerta y un Hombre Lesionado en Puebla

El incidente ocurrió frente al biciestacionamiento de la avenida Margaritas, lugar al que llegaron las autoridades para acordonar la zona.

Accidente Motocicleta Mujer Muerta Hombre Lesionado Avenida 11 Sur PueblaMuere Mujer durante Accidente de Motocicleta en la Avenida 11 Sur de la Ciudad de Puebla. Foto: N+

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Puebla: accidente en avenida 11 Sur deja una mujer fallecida. Autoridades se encargaron del levantamiento de cuerpo.

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