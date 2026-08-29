Accidentes

Choque entre Dos Unidades Pesadas Provoca Cierre Parcial en la México-Querétaro

El percance ocurrió a la altura del kilómetro 157, en las inmediaciones de la nueva zona industrial de San Juan del Río.

Choque entre Dos Tráileres Provoca Cierre Parcial en la México-QuerétaroChoque entre Dos Tráileres Provoca Cierre Parcial en la México-Querétaro. Foto: N+

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Guardia Nacional y CAPUFE realizan maniobras para retirar los vehículos, mientras permanece habilitado un solo carril y se registran retrasos en la zona. No hay personas lesionadas.

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