Choque entre Dos Unidades Pesadas Provoca Cierre Parcial en la México-Querétaro

Un choque por alcance entre dos unidades pesadas provocó afectaciones a la circulación la mañana de este sábado sobre la autopista federal México-Querétaro, a la altura del kilómetro 157, con dirección a Querétaro, en las inmediaciones de la nueva zona industrial de San Juan del Río.

El accidente generó el cierre temporal de la vialidad y una importante carga vehicular en este tramo de la carretera. De acuerdo con los primeros reportes, no se registraron personas lesionadas tras el percance.

Actualmente, únicamente un carril permanece habilitado para el paso de los automovilistas, mientras elementos de la Guardia Nacional, División Carreteras, y personal de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) trabajan en el lugar.

Las corporaciones realizan maniobras para retirar las unidades involucradas y liberar los carriles restantes, con el objetivo de restablecer completamente la circulación.

Debido a las labores, se mantienen cierres intermitentes en la zona, por lo que las autoridades exhortaron a los conductores a reducir la velocidad, extremar precauciones y considerar posibles retrasos en sus trayectos.