Seguridad

Fiscalía Cumple Segunda Orden contra Estrellita 'N' por Caso en Academia Doenitz

La mujer es señalada por su probable participación en hechos de Violencia Familiar Equiparada cometidos en agravio de una adolescente.

Fiscalía Ejecuta Segunda Orden contra Estrellita 'N' por Caso DoenitzFiscalía Ejecuta Segunda Orden contra Estrellita 'N' por Caso Doenitz. Foto: FGJ

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Las indagatorias señalan que las agresiones físicas y psicológicas habrían ocurrido de manera reiterada entre octubre de 2024 y julio de 2026, al interior de una institución educativa privada de Ciudad Madero.

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