Fiscalía Cumple Segunda Orden contra Estrellita 'N' por Caso en Academia Doenitz

Elementos de la Policía Investigadora cumplimentaron una orden de aprehensión contra Estrellita 'N', señalada por su probable participación en el delito de Violencia Familiar Equiparada, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas.

La detención deriva de una carpeta de investigación iniciada tras una denuncia por hechos que presuntamente fueron cometidos de manera reiterada contra una adolescente.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra la Niñez y la Mujer (FENNAM), los hechos habrían ocurrido entre octubre de 2024 y julio de 2026, al interior de una institución educativa privada ubicada en la colonia Unidad Nacional.

La autoridad señala que la imputada habría aprovechado su posición de jerarquía, autoridad y custodia para ejercer presuntos actos reiterados de violencia física y psicológica contra la menor.

Tras su captura, Estrellita 'N' fue puesta a disposición de la autoridad judicial correspondiente, que será la encargada de determinar su situación legal conforme a derecho.

La Fiscalía de Tamaulipas señaló que continuará con las investigaciones y refrendó su compromiso de proteger a niñas, niños y adolescentes, así como de llevar ante la justicia a quienes sean señalados como responsables de delitos cometidos en su contra.