Decomisan Más de una Tonelada de Explosivos y Vehículos en Maguarichi, Chihuahua

Un operativo interinstitucional permitió asegurar tres vehículos con reporte de robo, material explosivo y presunta droga en el municipio de Maguarichi, Chihuahua.

En las acciones participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la Agencia Estatal de Investigación, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.

Los hechos ocurrieron durante la tarde del 28 de agosto, cuando los elementos realizaban recorridos de seguridad y vigilancia en brechas y zonas de interés.

Con apoyo de una aeronave de la Policía del Estado, los agentes detectaron a la distancia tres vehículos en aparente abandono, por lo que se trasladaron hasta el sitio para realizar una inspección.

Durante la revisión localizaron una camioneta con reporte de robo en Arizona, Estados Unidos; otra con reporte de robo en Chihuahua, así como un vehículo con reporte de robo en Texas.

Entre lo asegurado se encuentran 6 mil 324 piezas de alto explosivo, 1.1 toneladas de agente explosivo y mil 710 metros de material de iniciación y detonación.

También fueron localizados 5 mil 234 estopines o detonadores eléctricos y alrededor de 3 mil 200 semillas de marihuana.

Todo el material quedó bajo resguardo policial, a la espera de la intervención de personal especializado en Materiales de Guerra para su valoración, manejo y, en su caso, destrucción, así como su posterior puesta a disposición.