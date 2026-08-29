Seguridad

Decomisan Más de una Tonelada de Explosivos y Vehículos en Maguarichi, Chihuahua

Un operativo de la SSPE, la AEI y las Fuerzas Armadas detectó mediante patrullaje aéreo las unidades robadas en Chihuahua, Texas y Arizona.

Todo el material quedó bajo resguardo policialTodo el material quedó bajo resguardo policial. Foto: SSPE

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Más de una tonelada de explosivos y vehículos robados fueron decomisados en Maguarichi, Chihuahua. Operativo conjunto refuerza seguridad en la región.

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