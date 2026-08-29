Dólar Estadounidense Se Cotiza por Encima de la Barrera de los 17 Pesos Mexicanos

Este sábado, el dólar estadounidense se cotiza en 17.03 pesos por unidad en promedio, de acuerdo con lo consignado por distintas instituciones bancarias.

La moneda mexicana cedió este viernes su buen paso en el tipo de cambio frente al dólar y volvió al piso de las 17 unidades.

La depreciación se dio luego de la conferencia del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, que reforzó las expectativas de un alza de las tasas de interés ​en Estados Unidos.

La caída fue del 0.35% respecto al cierre del jueves, último día donde la divisa nacional se mantuvo en la barrera de los 16 pesos por dólar.

Cabe destacar que antes de la intervención del funcionario, el ‌peso llegó a avanzar 0.15%, a 16.9462 por dólar.

⁠Sin embargo, posteriormente cruzó el umbral de 17 unidades, presionado por el fortalecimiento del dólar estadounidense.

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El Banxico informó que el cierre del dólar del viernes fue de 17.0308 pesos por divisa estadounidense, según datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias.

En cuanto al precio del dólar que se cotiza durante todo el día, el tipo de cambio a peso cerró este 28 de agosto en los 17.03 pesos por divisa verde.

Mientras que el tipo de cambio para calcular las obligaciones en dólares, de acuerdo a lo determinado por Banxico para este sábado 29 de agosto, es de 16.9712 pesos por cada divisa verde.

Respecto a la cotización del dólar estadounidense este sábado 29 de agosto en el mercado cambiario electrónico, ya que al ser fin de semana no abren las sucursales bancarias, los bancos más relevantes los tienen así:

Banco Compra Venta Afirme 16.00 17.60 Banco Azteca 16.85 17.79 BBVA Bancomer 16.08 17.51 Banorte 15.80 17.40 Banamex 16.52 17.46 Scotiabank 16.40 17.50

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

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Con información de N+

ICM