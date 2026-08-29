Dólar

Dólar Estadounidense Se Cotiza por Encima de la Barrera de los 17 Pesos Mexicanos

La moneda mexicana no pudo mantener su buen paso y cedió terreno en el cierre de la semana laboral ante el billete verde

Billete de un dólar y billete de 20 pesos mexicanosLa cotización del dólar estadounidense cambia durante todo el día. Foto: N+
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