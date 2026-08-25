Dólar Estadounidense Se Cotiza por Debajo de los 17 Pesos

El precio del dólar este martes en México es de 16.95 pesos por unidad en promedio.

La jornada previa el peso mexicano tuvo un debilitamiento del 0.34% respecto al cierre que tuvo el pasado viernes.

Sin embargo, se mantiene firme por debajo del piso de las 17 unidades por billete verde, lo que no se veía desde hace dos años.

El avance del dólar se debe a un repunte global del dólar y una renovada cautela sobre el entorno comercial en América del Norte.

El Banxico informó que al cierre del lunes la moneda estadounidense se cotizó en los 16.9602 pesos, según datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias.

Sin embargo, el precio del dólar se mueve durante todo el día, por lo que el tipo de cambio a peso cerró en los 16.95 pesos por divisa verde.

Mientras que el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico los días hábiles, es de 16.9647 pesos por dólar para este martes.

El tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó en 16.9018 pesos por cada divisa verde.