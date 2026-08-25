Dólar

Dólar Estadounidense Se Cotiza por Debajo de los 17 Pesos

Este lunes, la moneda nacional tuvo un retroceso en el tipo de cambio frente al billete verde

Billetes de 20 y un dólar estadounidense en una carteraEl precio del dólar estadounidense cambia durante toda la jornada. Foto: N+
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