Dólar

Precio del Dólar Hoy Jueves 20 de Agosto de 2026: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?

El pasado miércoles, el peso mexicano volvió a tener un avance importante en el tipo de cambio frente al dólar estadounidense

El peso mexicano tuvo una buena semana en el tipo de cambio frente al dólarEl peso mexicano tuvo una buena semana en el tipo de cambio frente al dólar. Foto: N+
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