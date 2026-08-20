Precio del Dólar Hoy Jueves 20 de Agosto de 2026: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?

El precio del dólar hoy jueves 20 de agosto de 2026 en México es de 16.97 pesos por billete verde en promedio.

El miércoles 19 de agosto, el peso mexicano tuvo un avance importante en el tipo de cambio frente al dólar estadounidense.

La divisa nacional ganó el 0.65% para alcanzar niveles no vistos ⁠en más de dos años.

Este avance fue impulsado por un declive global del dólar y después de la publicación de las minutas de la más reciente reunión de política monetaria de la Reserva ​Federal.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Así Está el Precio del Dólar Hoy, Miércoles 19 de Agosto de 2026

El Banxico informó que el cierre del dólar del miércoles 19 de agosto de 2026 fue de 16.9466 pesos por divisa estadounidense, según datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias.

Sin embargo, como el precio del dólar se cotiza durante todo el día, el tipo de cambio a peso cerró el 19 de agosto en los 16.95 pesos por divisa verde.

Mientras que el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico los días hábiles, es de 16.9593 pesos por dólar para este jueves 20 de agosto.

El tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó para este 20 de agosto, según Banxico, en 17.0638 pesos por cada divisa verde.

El tipo de cambio FIX se determina por Banxico en días hábiles bancarios a partir del promedio de las cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo y se da a conocer al mediodía del día previo.

Respecto a la cotización del dólar estadounidense este jueves 20 de agosto en el mercado cambiario electrónico está así:

Banco Compra Venta Afirme 16.10 17.70 Banco Azteca 16.55 17.69 BBVA Bancomer 16.10 17.23 Banorte 15.75 17.30 Banamex 16.44 17.41 Scotiabank 16.50 17.60

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

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Con información de N+

ICM