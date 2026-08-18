Precio del Dólar Hoy Martes 18 de Agosto de 2026: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?

El precio del dólar hoy martes 18 de agosto de 2026 en México es de 17.06 pesos por billete verde en promedio.

Este lunes 17 de agosto, el peso mexicano se mantuvo estable en el tipo de cambio frente al dólar estadounidense.

La divisa nacional superó apenas el piso de las 17 unidades, mientras el dólar se sostiene como puede ante la crisis en Medio Oriente.

El Banxico informó que el cierre del dólar del lunes 17 de agosto de 2026 fue de 17.0343 pesos por divisa estadounidense, según datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias.

Sin embargo, como el precio del dólar se cotiza durante todo el día, el tipo de cambio a peso cerró este 17 de agosto en los 17.03 pesos por divisa verde.

Mientras que el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico los días hábiles, es de 17.0245 pesos por dólar para este martes 18 de agosto.

El tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó para este 18 de agosto, según Banxico, en 17.0218 pesos por cada divisa verde.

El tipo de cambio FIX se determina por Banxico en días hábiles bancarios a partir del promedio de las cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo y se da a conocer al mediodía del día previo.

Respecto a la cotización del dólar estadounidense este martes 18 de agosto en el mercado cambiario electrónico está así:

Banco Compra Venta Afirme 16.10 17.70 Banco Azteca 16.70 17.79 BBVA Bancomer 16.18 17.62 Banorte 15.80 17.40 Banamex 16.53 17.47 Scotiabank 16.50 17.60

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

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Con información de N+

ICM