Útiles Escolares hasta 70% Más Baratos: Alerta porque Productos Chinos Salen Peor

Falta muy poco para el regreso a clases del ciclo escolar 2026-2027, por lo que miles padres de familia buscan los mejores precios en útiles escolares, pero ten cuidado con los productos de origen chino, pues aunque son más baratos puedes ser de muy baja calidad.

De acuerdo con la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX), en la temporada de regreso a clases se espera una derrama económica de 5 mil 870 millones de pesos en la Ciudad de México, 6.3% mayor con relación al mismo periodo del año pasado.

Sin embargo, la entrada masiva de útiles escolares chinos, sin certificación de calidad, provocará pérdidas estimadas entre 30 y 50% para el comercio formal, particularmente en corredores tradicionales como el Centro Histórico.

La Canaco indicó que en calles emblemáticas de papelerías, como Mesones, los locatarios registran reducciones de hasta 50% en sus ingresos de temporada, mientras empresas mexicanas con décadas de operación han sido desplazadas por nuevos establecimientos dedicados a almacenar y vender mercancía de origen asiático.

El organismo empresarial también señala que el impacto se refleja en el gasto familiar. Aunque los padres de familia adquieren artículos hasta 70% más baratos, la Profeco advierte que el desembolso termina siendo doble, pues los útiles de baja calidad se rompen o se secan rápidamente, obligando a las familias a reponerlos con marcas originales.

“Algunos comerciantes afiliados a la Cámara nos comentan que varios fabricantes nacionales han dejado de producir determinados artículos, debido a esa competencia desleal. Esto complica la permanencia de productos hechos en México dentro del Centro Histórico”, subrayó Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de Canaco CDMX.

Se estima que las familias capitalinas realizarán un gasto promedio de entre 2,782 y 4,550 pesos por cada alumno.

Además, el presidente del organismo empresarial, indicó que el retorno a las aulas de un millón 290 mil alumnos de educación básica activará de forma directa las ventas de más de 35 mil unidades económicas, incluidas las micro, pequeñas y grandes empresas de la Ciudad de México.

Ante este escenario, la Canaco CDMX hace un llamado a los padres de familia para que planeen sus compras con anticipación y adquieran productos en los comercios legalmente establecidos.

La Canaco CDMX destacó que “comprar en el sector formal garantiza la calidad de los materiales escolares, protege la economía familiar mediante la validación de garantías y apoya directamente al empleo formal en nuestra ciudad”.

Con información de N+

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