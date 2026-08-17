Economía

Útiles Escolares hasta 70% Más Baratos: Alerta porque Productos Chinos Salen Peor

En calles emblemáticas de papelerías en CDMX, como Mesones, los locatarios registran reducciones de hasta 50% en ingresos, por productos chinos

Venta de útiles escolares en el Zócalo de la CDMXVenta de útiles escolares en el Zócalo de la CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Productos chinos desplazan a empresas mexicanas en CDMX. Aunque más baratos, su baja calidad obliga a gastar más. Compra en comercios formales y apoya el empleo local.

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