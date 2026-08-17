SEP Revela Fecha para que Maestros Opinen si Debe Haber Celulares en Escuelas

La discusión sobre el uso de celulares y otros dispositivos digitales en las escuelas llegará directamente a las aulas antes del inicio del ciclo escolar 2026-2027. La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció la fecha para que los maestros opinen al respecto.

Durante la Mañanera del Pueblo de hoy, 17 de agosto de 2026, Mario Delgado, titular de la SEP, informó que el tema será abordado durante la semana del Consejo Técnico Intensivo, los días 24 y 25 de agosto.

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La consulta involucrará a más de un millón de maestras y maestros de educación básica, distribuidos en más de 200 mil escuelas de todo el país.

El objetivo será generar un diálogo sobre la manera en que deben abordarse los dispositivos digitales dentro de los espacios educativos.

Las actividades se desarrollarán como parte de los trabajos del Consejo Técnico Intensivo, previo al regreso de estudiantes a las aulas.

La intención de la dependencia es que las decisiones relacionadas con celulares, tabletas y otros dispositivos no se analicen únicamente desde una perspectiva administrativa, sino también a partir de la experiencia cotidiana de quienes trabajan frente a grupo.

Mario Delgado explicó que los trabajos ya se encuentran preparados para llevar a cabo este ejercicio en las escuelas.

La discusión estará enfocada en determinar qué hacer ante la presencia cada vez más frecuente de dispositivos digitales en los espacios educativos.

El planteamiento no se limita exclusivamente a los teléfonos celulares, pues la conversación contempla de manera general la utilización de herramientas digitales dentro de los planteles.

FBPT