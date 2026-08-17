Educación

SEP Revela Fecha para que Maestros Opinen si Debe Haber Celulares en Escuelas

Pronto los docentes decidirán sobre el uso de dispositivos móviles en las escuelas; te indicamos qué dijo la SEP

Uso de celular en niñosDos niños utilizan un celular. Foto: Cuartoscuro

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