UNAM Concluye Examen de Control en Guanajuato y Oaxaca; Faltaron 2 Mil Aspirantes

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) concluyó la aplicación del examen de control en las sedes de León y Oaxaca, con la inasistencia de 2 mil 86 aspirantes en total, lo que representa el 44.4% de los solicitantes convocados.

La prueba se aplicó en tres turnos, sin contratiempos, según destacó la máxima casa de estudios en un comunicado compartido este fin de semana.

La institución académica informó que en León, en total, en los dos días, asistieron mil 717 personas; mientras que en Oaxaca se presentaron 894 aspirantes registrados.

Previamente, había detallado que la aplicación de la prueba considera el registro de un total de 58 mil 783 aspirantes, que fueron distribuidos en cuatro sedes del país bajo el siguiente calendario y cifras:

León, Guanajuato: 2 mil 777 aspirantes los días miércoles 12 y jueves 13 de agosto en el Hotel Real de Minas Poliforum, ubicado en Blvd. Adolfo López Mateos núm. 2211, colonia Las Bugambilias.

Oaxaca, Oaxaca: mil 920 aspirantes el jueves 13 de agosto en el Hotel San Felipe, con domicilio en Av. Jalisco núm.15, San Felipe del Agua.

Tijuana, Baja California: 518 aspirantes el domingo 16 de agosto en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, sede Tijuana ENID, localizado en Esperanza núm. 4750, colonia Soler.

Ciudad de México: Concentrará la aplicación para 53 mil 568 aspirantes los días lunes 17, martes 18 y miércoles 19 de agosto en el Palacio de los Deportes, situado en avenida Río Churubusco y Añil s/n, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco.

De tal forma, a partir del domingo al miércoles se atenderá a los últimos aspirantes, siendo la Ciudad de México la entidad que mayor número de población atenderá: concentrará el 91.13% de los solicitantes.

El pasado 3 de agosto, el rector Leonardo Lomelí Vanegas informó que, luego del análisis por las presuntas inconsistencias en la aplicación del examen de ingreso a la licenciatura, la Comisión Técnica de Personas Expertas para la Revisión del Proceso de Selección de Ingreso a Licenciatura para el Ciclo Escolar 2026-2027/1 recomendó la aplicación del examen de control.

DMZ