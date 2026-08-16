Educación

UNAM Concluye Examen de Control en Guanajuato y Oaxaca; Faltaron 2 Mil Aspirantes

En ambas sedes, en el total de los turnos, se registró una asistencia de 2 mil 611 candidatos

Aplicación del examen de control de la UNAM en Oaxaca.Foto: Cuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+