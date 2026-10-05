Clima CDMX Mañana Martes: Prevén Lluvias Fuertes y Descargas Eléctricas el 6 de Octubre
Conoce aquí el pronóstico del tiempo a detalle, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua
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Los últimos días, la Ciudad de México (CDMX) ha estado bajo un temporal de lluvias que han azotado varias alcaldías, por lo que en N+ te informamos si el clima adverso continuará mañana 6 de octubre en la capital mexicana.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que las condiciones climatológicas actuales se deben a una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el oriente del país e inestabilidad atmosférica.
Esos fenómenos meteorológicos, advirtió, mantendrán la probabilidad de lluvias torrenciales en Hidalgo y Puebla; intensas en Querétaro; así como lluvias fuertes en el Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala.
En ese marco, el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) brindó más detalles de cómo estará el clima el martes en la CDMX.
El Meteorológico Nacional detalló que mañana en la mañana se prevé en la Ciudad de México cielo nublado, ambiente fresco y frío con bancos de niebla en zonas altas.
Durante la tarde, ambiente templado y cielo nublado con probabilidad de lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas).
Las precipitaciones, alertó, “podrían acompañarse con descargas eléctricas”.
Además, previó temperatura mínima de 12 a 14 grados y una máxima de 21 a 23 grados centígrados. Así como viento del noreste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.
A través de una infografía, la Conagua brindó más detalles del pronóstico del tiempo del martes:
Mañana: Temperatura entre 12 y 14 grados; cielo nublado y vientos de 10 kilómetros por hora (km/h).
Tarde: Temperatura entre 21 y 23 grados; 60% de probabilidad de lluvias fuertes y rachas de viento de 40 km/h.
Noche: Temperatura entre 16 y 18 grados; 40% de probabilidad de lluvias aisladas y vientos de 10 km/h.
Ante la temporada de lluvias, la SGIRPC pidió atender recomendaciones como: retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de los hogares; cerrar puertas y ventanas; no cruzar calles o avenidas con corrientes de agua, así como usar paraguas o impermeables en caso de salir de casa.
De igual manera, aconsejó tener siempre a la mano una lámpara, radio portátil y pilas suficientes; no arrojar desperdicios en ríos y barrancas, ya que azolvan el drenaje; barrer el techo de casa para que no se acumule basura y hojarasca; y manejar con extrema precaución y encender las luces.
Mientras que la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) aconsejó guardar y proteger documentos personales (actas de nacimiento, escrituras, derechos agrarios, cartillas, entre otros) en bolsas de plástico o micas protectoras, o digitalizarlos y guardarlos en una memoria USB.
SPB
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