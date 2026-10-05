Clima CDMX Mañana Martes: Prevén Lluvias Fuertes y Descargas Eléctricas el 6 de Octubre

Los últimos días, la Ciudad de México (CDMX) ha estado bajo un temporal de lluvias que han azotado varias alcaldías, por lo que en N+ te informamos si el clima adverso continuará mañana 6 de octubre en la capital mexicana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que las condiciones climatológicas actuales se deben a una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el oriente del país e inestabilidad atmosférica.

Esos fenómenos meteorológicos, advirtió, mantendrán la probabilidad de lluvias torrenciales en Hidalgo y Puebla; intensas en Querétaro; así como lluvias fuertes en el Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala.

En ese marco, el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) brindó más detalles de cómo estará el clima el martes en la CDMX.

Martes 6 de octubre con lluvias

El Meteorológico Nacional detalló que mañana en la mañana se prevé en la Ciudad de México cielo nublado, ambiente fresco y frío con bancos de niebla en zonas altas.

Durante la tarde, ambiente templado y cielo nublado con probabilidad de lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas).

Las precipitaciones, alertó, “podrían acompañarse con descargas eléctricas”.

Además, previó temperatura mínima de 12 a 14 grados y una máxima de 21 a 23 grados centígrados. Así como viento del noreste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

Detalles del pronóstico del tiempo

A través de una infografía, la Conagua brindó más detalles del pronóstico del tiempo del martes:

Mañana: Temperatura entre 12 y 14 grados; cielo nublado y vientos de 10 kilómetros por hora (km/h).

Tarde: Temperatura entre 21 y 23 grados; 60% de probabilidad de lluvias fuertes y rachas de viento de 40 km/h.

Noche: Temperatura entre 16 y 18 grados; 40% de probabilidad de lluvias aisladas y vientos de 10 km/h.

Recomendaciones

Ante la temporada de lluvias, la SGIRPC pidió atender recomendaciones como: retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de los hogares; cerrar puertas y ventanas; no cruzar calles o avenidas con corrientes de agua, así como usar paraguas o impermeables en caso de salir de casa.

De igual manera, aconsejó tener siempre a la mano una lámpara, radio portátil y pilas suficientes; no arrojar desperdicios en ríos y barrancas, ya que azolvan el drenaje; barrer el techo de casa para que no se acumule basura y hojarasca; y manejar con extrema precaución y encender las luces.

Mientras que la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) aconsejó guardar y proteger documentos personales (actas de nacimiento, escrituras, derechos agrarios, cartillas, entre otros) en bolsas de plástico o micas protectoras, o digitalizarlos y guardarlos en una memoria USB.

SPB