Pronóstico del Clima para Nuevo León: Lluvias Continuarán Esta Semana

Esta mañana, Monterrey y su zona metropolitana registran temperaturas de entre 21 y 22 grados, con cielo muy nublado. Las lluvias fueron intensas durante la madrugada y muy ligeras durante la mañana, por lo que se espera que disminuyan a lo largo del día, de acuerdo con los pronósticos.

Hasta el día de ayer, los acumulados de precipitación alcanzaban los 212 milímetros en Monterrey, mientras que durante esta mañana se han registrado 50 milímetros adicionales.

Estas cifras son excepcionales, ya que en los primeros cuatro días se ha captado prácticamente toda la lluvia que normalmente cae durante los meses de septiembre y octubre.

El problema, de acuerdo con los pronósticos, es que se trata de demasiada lluvia concentrada en pocas horas, lo que genera bajadas de agua, encharcamientos y el colapso de los sistemas de drenaje, poniendo en riesgo a la población.

Para este lunes se espera una temperatura máxima de 25 grados, mientras que la probabilidad de lluvia disminuirá a 37 por ciento durante la tarde y a 12 por ciento por la noche.

Se prevé que las lluvias se alejen durante un par de días y que las temperaturas aumenten hasta alcanzar entre 27 y 29 grados. Sin embargo, las precipitaciones podrían regresar durante jueves y viernes, así como nuevamente a partir del domingo.

Además, una zona de inestabilidad ubicada en el Golfo de México, frente a las costas de Veracruz, presenta un alto potencial ciclónico y podría desarrollarse durante la semana. Su trayectoria proyectada apunta hacia el norte, posiblemente con dirección a Louisiana y Mississippi hacia el final de la semana.