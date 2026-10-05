Internacional

EUA Rechaza la Inmunidad de Nicolás Maduro y Afirma que Venezuela No la Ha Reclamado

En un documento judicial, la Fiscalía estadounidense dice que Caracas no ha afirmado que el expresidente o su esposa sean inmunes al proceso penal en territorio norteamericano

Nicolás Maduro bajo custodia de la DEA en Manhattan, Nueva York, el 5 de enero de 2026. Foto: Reuters | ArchivoNicolás Maduro bajo custodia de la DEA en Manhattan, Nueva York, el 5 de enero de 2026. Foto: Reuters | Archivo

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