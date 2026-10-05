EUA Rechaza la Inmunidad de Nicolás Maduro y Afirma que Venezuela No la Ha Reclamado

Según un documento judicial, Estados Unidos de América (EUA) rechazó que Nicolás Maduro pueda gozar de inmunidad en el proceso penal que afronta en Nueva York y además sostuvo que Venezuela no ha reclamado esa protección para el expresidente.

La noche del viernes, la Fiscalía estadounidense presentó un memorando ante el juez Alvin K. Hellerstein, en el que afirmó que "Venezuela no ha afirmado" que Maduro o su esposa, Cilia Flores, sean inmunes al proceso penal abierto en EUA "ni en ningún otro procedimiento" pendiente en el país.

Sin embargo, indicó que esa situación es diferente para la presidenta interina Delcy Rodríguez, cuya inmunidad sí fue reclamada por Caracas y reconocida por Washington.

De acuerdo con el documento, la Embajada de Venezuela presentó el 14 de mayo una nota diplomática en la que transmitió una solicitud formal del Gobierno venezolano para que EUA concediera a Rodríguez inmunidad como jefa de Estado en el caso civil 'Kenemore vs. Maduro', abierto en Florida, y en el que figuran como demandados tanto Rodríguez como Maduro.

El 20 de julio, Estados Unidos comunicó al tribunal de Florida que Rodríguez era la jefa de Estado de Venezuela y que, por ello, gozaba de inmunidad frente a esa demanda.

La Fiscalía enfatizó que el Gobierno venezolano tampoco solicitó inmunidad para Maduro en ese caso.

El tema de la inmunidad se convirtió en uno de los principales frentes de la batalla judicial de Maduro desde que fue capturado por fuerzas estadounidenses en Caracas el 3 de enero y trasladado a Nueva York junto a Flores para afrontar cargos por narcotráfico, armas y conspiración de narcoterrorismo.

Nicolás Maduro se declaró no culpable de los cargos y permanece detenido en una prisión de Brooklyn, mientras intenta que el juez desestime la acusación.

En el caso, su defensa sostiene que Maduro debe beneficiarse de la inmunidad que corresponde a un jefe de Estado, pero, según la Fiscalía, Estados Unidos dejó de reconocer a Maduro como presidente venezolano en enero de 2019 y nunca modificó esa posición.

Según el escrito, Washington reconoció formalmente al Gobierno de Rodríguez el 7 de marzo de 2026, después de que Maduro fuera capturado.

Por su parte, los fiscales sostienen que los tribunales deben conceder "absoluta deferencia" a la decisión del Ejecutivo estadounidense sobre quién es reconocido como jefe de Estado, y que Maduro no puede beneficiarse de la inmunidad.

Ante ello, el Gobierno de EUA pide al juez Hellerstein que rechace las mociones de Maduro y Flores para desestimar la acusación.

La audiencia sobre la inmunidad está prevista para el 17 de noviembre y el juicio está programado para junio de 2027.

Por su parte, Flores tiene prevista para el jueves de esta semana una audiencia ante Hellerstein sobre su petición de ser trasladada a arresto domiciliario por motivos de salud.

Este lunes, el hijo de Nicolás Maduro dijo a la agencia AFP que Cilia Flores "tiene un tema en el corazón muy delicado".

"Está con 40 mujeres (...) No hay condiciones para que después de una intervención como la que hay que hacerle se pueda recuperar plenamente", aseguró Nicolás Maduro Guerra.

Hace unas semanas, el abogado de Flores pidió para ella la prisión domiciliaria a fin de que reciba tratamiento médico.

SPB