El Consulado General de Estados Unidos en Hermosillo emitió una alerta de seguridad para el estado de Sinaloa, luego de los hechos violentos registrados durante la noche del 20 y la madrugada del 21 de noviembre de 2026 en los municipios de Ahome, Guamúchil, Guasave y Navolato, tras el operativo de detención de Fausto Isidro Meza-Flores, alias “El Chapo Isidro”.

La representación diplomática informó que da seguimiento a reportes de operativos de seguridad, enfrentamientos armados, bloqueos carreteros e incendios de vehículos ocurridos tras la detención del presunto líder del cártel de los Beltrán Leyva.

De acuerdo con el aviso, las autoridades solicitan a los habitantes permanecer resguardados, reducir sus desplazamientos y evitar transitar por la carretera federal México 15 entre Los Mochis y Culiacán, debido a los riesgos derivados de la situación de seguridad. Además, se advirtió que las operaciones de transporte terrestre y aéreo podrían registrar afectaciones, por lo que se recomendó a los viajeros verificar el estatus de sus vuelos.

El Gobierno de Estados Unidos señaló que sus ciudadanos deben mantenerse atentos ante posibles actos de violencia en distintos puntos de Sinaloa, que está ubicada con un nivel 4 de advertencia de viaje del Departamento de Estado, la categoría más alta.

La alerta también incluye una serie de medidas preventivas para quienes se encuentren en la zona. Entre ellas destacan mantenerse informados a través de medios locales, evitar áreas donde se desarrollen actividades de fuerzas de seguridad, alejarse de concentraciones de personas y seguir las indicaciones de las autoridades mexicanas.

Las autoridades no han informado hasta el momento cuándo podrían normalizarse completamente las condiciones de movilidad en los municipios afectados, por lo que se mantiene el llamado a la precaución mientras continúan los operativos de seguridad en la entidad.

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