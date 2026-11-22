La Guardia Revolucionaria de Irán llevó a cabo este sábado una serie de ataques que, de acuerdo con las primeras versiones, constituirían una represalia directa por las recientes acciones de Washington en la región. Según medios iraníes, el cuerpo militar lanzó una ofensiva contra instalaciones militares estadounidenses ubicadas en Shaikh Isa y Al Juffar. Asimismo, atacó una planta de carácter “industrial civil” en Baréin, lo que provocó un incendio.

La base naval y aérea de Al Juffair cuenta con un cuartel general de la Quinta Flota de la Armada de Estados Unidos, una pieza clave para el control marítimo en el golfo Pérsico, el mar Rojo y el mar Arábigo.

Por su parte, la base aérea de Shaikh Isa cumple funciones fundamentales de apoyo logístico, reconocimiento y despliegue rápido de aeronaves de combate en el Medio Oriente.

Tras difundirse los primeros reportes de la agencia semioficial Fars, países vecinos activaron protocolos de alerta máxima en los sistemas de defensa antiaérea ante el temor de nuevas oleadas de proyectiles.

Ataque a instalación industrial en Baréin

Por la noche, Baréin acusó a Irán de atacar el sábado una instalación industrial civil, lo que provocó un incendio y daños materiales, pero sin víctimas mortales. Además, dos petroleros fueron alcanzados en el estrecho de Ormuz.

Los ataques se produjeron cuando dos buques cisterna fueron alcanzados en el estrecho de Ormuz, que se ha convertido en el foco del conflicto, mientras Irán continúa sus esfuerzos por bloquear la ruta marítima estratégica.

El Ministerio del Interior de Baréin, dijo mediante X que, la Defensa Civil está trabajando para controlar el fuego”, sin especificar la ubicación de la instalación industrial.

En declaraciones para la agencia AFP, testigos revelaron que vieron humo elevándose sobre la isla de Sitra, en la costa este de Baréin, donde se ubican varios emplazamientos industriales, incluida una refinería gestionada por la petrolera estatal Bapco.

Mientras tanto, el ejército estadounidense mantiene operaciones de escolta a embarcaciones en el estratégico estrecho de Ormuz, por donde antes de la guerra transitaba una quinta parte del petróleo mundial. Además, Washington mantiene un contrabloqueo sobre los puertos iraníes.

En medio de las tensiones, el viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, confirmó que una delegación de Qatar visitó Teherán la noche del viernes y sostuvo conversaciones durante dos horas, aunque no ofreció detalles sobre los temas abordados.

Por su parte, el canciller iraní, Abbas Araghchi, pidió dar una oportunidad a las negociaciones que se desarrollan en la región y sostuvo que el bloqueo debe levantarse de manera racional. También advirtió que Irán no considera viable discutir la reapertura del estrecho mientras sus demandas no sean atendidas. Entre ellas figuran el fin de la guerra en todos los frentes, el descongelamiento de sus activos, el levantamiento de las sanciones petroleras y el cese del bloqueo estadounidense a sus puertos.

Por su parte, la agencia marítima británica UKMTO informó que un buque cisterna fue alcanzado por un “proyectil desconocido” mientras navegaba por el estrecho de Ormuz, sin que se reportaran víctimas. También notificó que otra embarcación sufrió daños en la sala de máquinas.

Posteriormente, el ejército iraní aseguró que un barco se incendió tras ingresar en una zona restringida y chocar contra una mina.

Según un comunicado difundido por la televisión estatal iraní, el buque había apagado sus sistemas de identificación y navegación, desobedeciendo las advertencias y las normas de tránsito marítimo.

Irán dice que derribó un dron estadounidense

Asimismo, Irán aseguró haber derribado un dron estadounidense sobre la isla de Qeshm, ubicada en el estrecho de Ormuz, según informó la televisión estatal. El incidente ocurre después de que, el martes pasado, aviones de combate estadounidenses atacaran una base de misiles iraní en esa misma isla, de acuerdo con un funcionario militar de Washington.

El viceministro de Asuntos Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, declaró el sábado que una delegación qatarí visitó Teherán la noche anterior y "mantuvo conversaciones durante dos horas", sin ofrecer más detalles.

TLS