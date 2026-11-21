Irán aseguró que sus sistemas de defensa antiaérea dañaron un avión de combate F-16 de Estados Unidos con un misil sobre el Golfo Pérsico, durante la noche del 20 de noviembre de 2026. Sin embargo, el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) desmintió esta versión y afirmó que ninguna de sus aeronaves fue atacada.

De acuerdo con medios estatales iraníes, el ataque habría obligado al piloto a abortar su misión y realizar un aterrizaje de emergencia en un aeropuerto cercano.

En respuesta, el Mando Central estadounidense negó que Irán hubiera disparado contra alguno de sus cazas F-16 y aseguró que sus aeronaves militares desplegadas en Oriente Medio se encuentran a salvo y localizadas.

"Irán no atacó ayer a ningún avión de combate F-16 estadounidense; en absoluto", declaró el CENTCOM en un comunicado.

Irán ha difundido otras afirmaciones sobre aeronaves estadounidenses

Durante el conflicto, Irán ha difundido afirmaciones similares sobre el supuesto derribo o daño de aeronaves militares estadounidenses, las cuales han sido desmentidas por el ejército de Estados Unidos.

La guerra comenzó en febrero de 2026, cuando Estados Unidos e Israel atacaron Irán. Desde entonces, el conflicto se ha extendido por distintas zonas de Oriente Medio, dejando miles de muertos, afectaciones al transporte marítimo y un incremento en los precios mundiales de la energía.