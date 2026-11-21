La Fiscalía General del Estado (FGE) inició una carpeta de investigación por el delito de feminicidio, tras la muerte de una mujer identificada con las iniciales E.L.H., en el municipio de Puente Nacional.

De acuerdo con la información oficial, las autoridades ministeriales realizan las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias en las que ocurrió el crimen.

Según los datos recabados los hechos ocurrieron el pasado jueves 20 de noviembre en Puente Nacional. La Fiscalía informó que las investigaciones se llevan a cabo con perspectiva de género y conforme a los protocolos establecidos para este tipo de delitos.

La dependencia señaló que cuenta con una línea sólida de investigación, aunque no dio a conocer mayores detalles para no comprometer el desarrollo de las diligencias ni el debido proceso.