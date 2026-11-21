Un hombre sin vida fue localizada sobre la carretera San Marcos Guaquilpan que colinda con la Mexico-Veracruz a la altura Calpulalpan, Puebla.

De manera preliminar se sabe que el masculino de entre 30 y 35 años de edad fue abandonado con evidentes signos de violencia alrededor de las 3:00 de la mañana del 21 de noviembre por lo que ciudadanos dieron aviso al número de emergencias.

Policías municipales y estatales arribaron al sitio para confirmaron los hechos y dieron aviso a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala.

Momentos después Paramédicos de Protección Civil corroboraron que el hombre ya no contaba con signos vitales por lo que procedieron con las diligencias correspondientes.

Elementos del Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) realizaron la recolección de indicios y el levantamiento del cadáver, en tanto, policías acordonaron la escena del crimen mientras se llevaba acabo las labores competentes.

La carretera San Marcos Guaquilpan se vio afectada a la altura del entro que Mexico-Veracruz en el muncipio de Calpulalpan, Tlaxcala, por lo que automovilistas tuvieron que reducir su velocidad, el paso estaba disponible por San Felipe, sin embargo, por Texcoco fue restringido.

De manera extraoficial se sabe que el masculino se encontraba envolsado, no obstante, esta información será corroborada por las autoridades competentes.

Este hecho se suma a los hechos de inseguridad registrados en el municipio tlaxcalteca de Calpulalpan, cabe destacar que en días recientes un joven fue asesinado a balazos en la colonia Francisco Sarabia.

Se sabe que dos sujetos descendieron de una camioneta negra e interceptaron a la víctima para ejecutarla a balazos.

Se sabe que el hoy occiso tenía aproximadamente 30 a 40 años de edad, quien acababa de salir de un puesto de comida.

Las autoridades competentes ya investigan los hechos y piden a la ciudadanía a reportar cualquier hecho de violencia o situación que pueda ser clave para estas investigaciones.

Con información de N+

MCS