Durante un enfrentamiento un hombre fue lesionado de bala en la comunidad de Tzuapan, perteneciente al municipio de Cañada Morelos de Puebla.

De manera preliminar se sabe que agentes de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado (SSP) realizaban labores de vigilancia por un vehículo robado, cuando fueron agredidos por sujetos armados.

La balacera dejó a un hombre lesionado en el pecho, de manera extraoficial se sabe que se trató de un policía estatal, sin embargo esta información no ha sido corroborada por la dependencia.

Los oficiales procedieron a auxiliarlo y solicitaron apoyo para su atención médica, por lo que fue llevado de primer momento al Hospital Integral del municipio de Palmar de Bravo.

La víctima fue estabilizada y posteriormente se habilitó un punto de aterrizaje para la llegada del hélicoptero del Gobierno de Puebla. Más tarde se coordinó su traslado aéreo hacia el Hospital de Especialidades 5 de Mayo del ISSSTEP, en la capital poblana para garantizar la atención médica especializada y oportuna.

Se sabe que el paciente fue intervenido quirúrgicamente derivado herida por proyectil de arma de fuego en el hemitórax izquierdo por lo que recibe cuidados intensivos; el afectado se encuentra bajo protocolo de estudio y tratamiento.

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Ante este ataque armado, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla fue notificada para llevar acabo las investigaciones correspondientes, cabe señalar que no se reportaron personas detenidas por lo que corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno desplegaron un operativo de búsqueda.

Las acciones se concentran principalmente en la región de Cañada Morelos y municipios aledaños en busca de dar los con los responsables que enfrentarán los cargos por el intento de homicidio.

Con información de N+

MCS